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На фронті без суттєвих змін – окупанти поповнюють свої лави свіжим «м'ясом»

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 238

 

Оперативна   інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 12.00

Триває двадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Стан, положення, характер дій сил оборони суттєвих змін не зазнали. Сили оборони України продовжують успішно протистояти окупантам.

Протягом дня противник активних наступальних дій не проводив, зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, вербуванні найманців з інших країн, вирішенні проблемних питань з логістичного забезпечення окупаційних військ, що діють на території України. Неодноразово надходила інформація щодо організації центрів підготовки найманців у російському Смоленську та білоруських Гомелі і Бобруйську.

На Волинському напрямку противник утримує угруповання на охороні українсько-білоруського державного кордону. При цьому, зберігається висока ймовірність провокацій, направлених на втягування білоруської сторони до складу окупаційних військ.

На Поліському напрямку противник здійснив невдалу спробу прориву оборони наших військ на напрямку Гута-Межигірська, Лютіж. Водночас, окупанти не мали успіху у захопленні Макарова.

На Сіверському напрямку противник намагається наростити угруповання, організувати логістичне забезпечення для відновлення наступу на Чернігів.

На Слобожанському напрямку головною метою противника лишається оточення міст Суми та Харків.

На Донецькому та Таврійському напрямках окупанти не досягли успіхів в районі Лисичанська, зазнали втрат, відійшли. В районі Рубіжного ворог намагається закріпитися на західних околицях міста. Продовжує штурмові дії на західній і східній околицях Маріуполя за підтримки авіації та артилерії.

На Південнобузькому напрямку ворог активних дій не здійснює, намагається утримати раніше захоплені позиції.

Не маючи успіху на основних напрямках дій окупаційні війська в порушення норм Міжнародного гуманітарного права продовжують наносити ракетні та авіаційні удари по цивільних об’єктах, мирному населенню та об’єктах критичної інфраструктури.

Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що створює додаткові проблеми окупаційному командуванню зі своєчасного поповнення поточних втрат та посилення угруповання на напрямках, де ворог був розбитий вщент українськими захисниками.

Разом до перемоги! Слава Україні!

Слава Збройним силам України!

 

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Генштаб оперативна інформація
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