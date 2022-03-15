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Будьмо пильними: російська пропаганда буває різною – не тільки маргінальною, а й філігранною

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 474

 

Вчора у прямий ефір російського телеканалу увірвалася жінка з плакатом проти війни в Україні

Під час прямого ефіру програми «Время», яка виходить на федеральному Першому каналі росії, у студію забігла жінка із закликами не вірити російській пропаганді й зупинити війну в Україні.

Жінка тримала великий плакат із антивоєнними гаслами прямо за спиною у ведучої. На плакаті великими літерами було написано «NO WAR. Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть».

За даними російських правозахисників, жінка з антивоєнним плакатом - редактора телеканалу Марина Овсяннікова. Вона нібито заарештована.

У зв’язку з цією подією соцмережі вибухнули словами вдячності та висловами підтримки сміливої жінки, яка не побоялася путінського режиму. Втім, не все так просто. Російська пропаганда буває різною – не тільки маргінальною, розрахованою на йолопів та рашистів всередині України, а й витонченою, тонкою, філігранною, розрахованою на патріотів України. Про це дуже гарно написала Олена Корницька. Далі словами та мовою оригіналу, бо краще написати складно:

Елена Корницкая

Пропаганда.

Она бывает разная.

Вот эти методички про восемь лет Донбасса — это даже не пропаганда. Так… разминка для дураков и маргиналов, которые будут это повторять, с трудом выучив алфавит и таблицу умножения.

А есть ещё и виртуозная пропаганда.

Виртуознейшая. На которую купятся и идейные, и высокоморальные, и даже враги с разных сторон баррикад.

Вчерашний случай тому подтверждение.

Итак, что же произошло вчера?

На пропагандистском первом канале РФ, вчера, вдруг, появилась редактор этого самого первого канала, с плакатом «остановить войну». А потом появилось видео, записанное заранее, с призывом прекратить эту войну. Безусловно, сначала было удивление. Удивление — это эмоция. Положительная эмоция. Если продолжать развивать положительную эмоцию, происходит внутреннее расслабление. Нам всем сейчас кране необходимо это внутреннее расслабление. Хоть чуть - чуть.

И мы проглотили. Стали писать на её страничке. Благодарить. Все новостные каналы мира подхватили это видео, лицо пропагандистки с первого канала мелькало во всех мировых топ новостях

Нам нужна была ТАКАЯ новость на фоне нашего напряжения.

Мы подсознательно ЖДАЛИ такую новость.

И нам её дали!

Поэтому, забыв про холодный разум во время войны, войны со страной, которой врать и создавать информационно психологические технологии, это, как вам почистить зубы, мы не увидели, что:

  1. Это сценарий. Хорошо продуманный.
  2. Запись сразу появилась на ресурсах крестницы Путина Ксении Собчак и у бывшего российского олигарха Михаила Ходорковского, как будто они постоянно смотрят первый канал, да ещё и с мобильным в руке. Потому что моментально появились записи телеэфира, «вроде бы телезрители снимали с экрана телевизора»

Вы часто снимаете телевизор на видео, особенно обычные вечерние новости?

То есть, ее появления ждали.

  1. Также мгновенно (хотя бы это было записано заранее) на ресурсах Собчак появилась запись ее раскаяния. Откуда его получила Собчак? Где это видео лежало до выхода?
  2. Девушка с плакатом сразу стала топом во всех зарубежных сегментах соцсетей. Обычно, это планируется заранее.

То есть, пока в Украине продолжают гибнуть люди, маленькие дети и мирное население — в мире распространяется классический нарратив, что девушка, которая получит обычное административное наказание, является БОЛЬШЕЙ ЖЕРТВОЙ, чем люди, находящиеся под обстрелами в украинских городах.

Не расстреляные эвакуационные коридоры…

Не убитые целые семьи в своих квартирах…

Не разрушенные Храмы, больницы и роддома…

Не кассетные боеприпасы, бронебойные бомбы и постоянные авиаудары по жилым кварталам…

А пропагандистка с первого канала (канала Константина Эрнста, друга путина. Об этом кто-то подумал?), которая восемь лет писала методички, а теперь раскаялась.

Теперь, эта пропагандистка — топ новость в мире!

Теперь, она повышает популярность РФ!

Теперь, Вы ей пишете — «браво и спасибо за мужество» на её страничках в соцсетях.

Не нашим воинам….

Не нашим волонтёрам….

Не нашим медикам….

Не нашим добровольцам…..

Вы пишете БРАВО пропагандистке с первого канала.

Вы пишете СПАСИБО ВАМ, сидя в подвалах своих разбомбленных квартир, городов и похоронив в общей могиле две с половиной тысячи мирных людей из Мариуполя!

Вы пишете ей СПАСИБО……….

Пора взрослеть, а не бросаться на яркие фантики.

И Вы потом удивляетесь, как пропагандой можно оболванить такое количество населения?

Можно.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти пропаганда телебачення
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