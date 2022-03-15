Будьмо пильними: російська пропаганда буває різною – не тільки маргінальною, а й філігранною

Під час прямого ефіру програми «Время», яка виходить на федеральному Першому каналі росії, у студію забігла жінка із закликами не вірити російській пропаганді й зупинити війну в Україні.
Жінка тримала великий плакат із антивоєнними гаслами прямо за спиною у ведучої. На плакаті великими літерами було написано «NO WAR. Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть».
За даними російських правозахисників, жінка з антивоєнним плакатом - редактора телеканалу Марина Овсяннікова. Вона нібито заарештована.
У зв’язку з цією подією соцмережі вибухнули словами вдячності та висловами підтримки сміливої жінки, яка не побоялася путінського режиму. Втім, не все так просто. Російська пропаганда буває різною – не тільки маргінальною, розрахованою на йолопів та рашистів всередині України, а й витонченою, тонкою, філігранною, розрахованою на патріотів України. Про це дуже гарно написала Олена Корницька. Далі словами та мовою оригіналу, бо краще написати складно:
Елена Корницкая
Пропаганда.
Она бывает разная.
Вот эти методички про восемь лет Донбасса — это даже не пропаганда. Так… разминка для дураков и маргиналов, которые будут это повторять, с трудом выучив алфавит и таблицу умножения.
А есть ещё и виртуозная пропаганда.
Виртуознейшая. На которую купятся и идейные, и высокоморальные, и даже враги с разных сторон баррикад.
Вчерашний случай тому подтверждение.
Итак, что же произошло вчера?
На пропагандистском первом канале РФ, вчера, вдруг, появилась редактор этого самого первого канала, с плакатом «остановить войну». А потом появилось видео, записанное заранее, с призывом прекратить эту войну. Безусловно, сначала было удивление. Удивление — это эмоция. Положительная эмоция. Если продолжать развивать положительную эмоцию, происходит внутреннее расслабление. Нам всем сейчас кране необходимо это внутреннее расслабление. Хоть чуть - чуть.
И мы проглотили. Стали писать на её страничке. Благодарить. Все новостные каналы мира подхватили это видео, лицо пропагандистки с первого канала мелькало во всех мировых топ новостях
Нам нужна была ТАКАЯ новость на фоне нашего напряжения.
Мы подсознательно ЖДАЛИ такую новость.
И нам её дали!
Поэтому, забыв про холодный разум во время войны, войны со страной, которой врать и создавать информационно психологические технологии, это, как вам почистить зубы, мы не увидели, что:
Вы часто снимаете телевизор на видео, особенно обычные вечерние новости?
То есть, ее появления ждали.
То есть, пока в Украине продолжают гибнуть люди, маленькие дети и мирное население — в мире распространяется классический нарратив, что девушка, которая получит обычное административное наказание, является БОЛЬШЕЙ ЖЕРТВОЙ, чем люди, находящиеся под обстрелами в украинских городах.
Не расстреляные эвакуационные коридоры…
Не убитые целые семьи в своих квартирах…
Не разрушенные Храмы, больницы и роддома…
Не кассетные боеприпасы, бронебойные бомбы и постоянные авиаудары по жилым кварталам…
А пропагандистка с первого канала (канала Константина Эрнста, друга путина. Об этом кто-то подумал?), которая восемь лет писала методички, а теперь раскаялась.
Теперь, эта пропагандистка — топ новость в мире!
Теперь, она повышает популярность РФ!
Теперь, Вы ей пишете — «браво и спасибо за мужество» на её страничках в соцсетях.
Не нашим воинам….
Не нашим волонтёрам….
Не нашим медикам….
Не нашим добровольцам…..
Вы пишете БРАВО пропагандистке с первого канала.
Вы пишете СПАСИБО ВАМ, сидя в подвалах своих разбомбленных квартир, городов и похоронив в общей могиле две с половиной тысячи мирных людей из Мариуполя!
Вы пишете ей СПАСИБО……….
Пора взрослеть, а не бросаться на яркие фантики.
И Вы потом удивляетесь, как пропагандой можно оболванить такое количество населения?
Можно.