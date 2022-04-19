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Загарбники готують псевдореферендуми на окупованих територіях, - розвідка

Сьогодні, 21:36 Переглядів: 105

 Мова йде про тичасово окуповані території Херсонщини, Миколаївщини та Запоріжжя

Російські військові готують низку псевдореферендумів для «легалізації» окупаційних адміністрацій, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, на окупованій території Херсонської області друкують бюлетені, бланки, брошури, плакати та буклети для проведення голосування на «референдумі» зі створення чергової псевдореспубліки «ХНР» та визнання окупаційної влади. Зазначається, що для цього залучили друкарню у Новій Каховці. 

«Голосування» мають намір оформити за допомогою паспортних даних, зібраних під час отримання «гуманітарної допомоги». 

Крім того, «референдум» щодо обрання мера та адміністративного приєднання до окупованого Криму готується в місті Снігурівка (Миколаївська область). Мешканців закликали у визначений час прийти на дільниці. Захід організовують проросійськи налаштовані голова місцевої ради Тетяна Мезіна та колишній голова Олександр Ларченко.

В окупованій Снігурівці Запорізької області, за даними Міноборони,  розпочато перепис населення осіб пенсійного віку. Росіяни анонсують встановлення до 1 вересня російської адміністрації, відкриття відділення «пошти росії», запуск мобільного зв’язку та інтернет-послуг від російських провайдерів, введення в обіг російських рублів. Є інформація про початок оформлення російських паспортів, в тому числі – закордонних.

Нагадаємо, раніше на захоплених територіях окупанти друкували фальшиві рублі.

 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: ГУР Міноборони

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Теги: війна окуповані території псевдореферендум
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