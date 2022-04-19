Малецький дозволив ходити на Свіштовське кладовище

З 20 квітня дозволять проїзд до Свіштовського кладовища, повідомив міський голова Віталій Малецький.
Так, відзавтра блокпост на вулиці Свіштовській працюватиме лише в режимі перевірки документів та огляду людей та автівок, а спеціальні перепустки (QR-коди) скасовуються.
Рішення пов'язане з зупинкою роботи Кременчуцького НПЗ.
Зазначається, що громадський транспорт рухатиметься до проїзду Галузевого.
У той же час транзитний проїзд у напрямку Омельника по вулицях Свіштовській та Аерофлотській заборонено!
У мерії нагадують, що при собі треба мати паспорт.
Нагадаємо, під час комендантської години у Великодню ніч у церкви ходити заборонено.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер