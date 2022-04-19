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Кременчук

Малецький дозволив ходити на Свіштовське кладовище

Сьогодні, 21:18 Переглядів: 241

 Відзавтра послаблюють пропускний режим, проте не забувайте документи

З 20 квітня дозволять проїзд до Свіштовського кладовища, повідомив міський голова Віталій Малецький. 

Так, відзавтра блокпост на вулиці Свіштовській працюватиме лише в режимі перевірки документів та огляду людей та автівок, а спеціальні перепустки (QR-коди) скасовуються.

- Громадяни зможуть проїхати до Свіштовського кладовища, щоб навести лад та відвідати могили рідних у поминальні дні, - написав міський голова.

Рішення пов'язане з зупинкою роботи Кременчуцького НПЗ.

Зазначається, що громадський транспорт рухатиметься до проїзду Галузевого.

У той же час  транзитний проїзд у напрямку Омельника по вулицях Свіштовській та Аерофлотській заборонено!

У мерії нагадують, що при собі треба мати паспорт.  

Нагадаємо, під час комендантської години у Великодню ніч у церкви ходити заборонено.

 

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: Свіштовське кладовище Великдень Віталій Малецький
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