На Великдень церкви не працюватимуть у комендантську годину: графік богослужінь по TV

24 квітня більшість християн східного обряду святкуватимуть Великдень.
У цей день під час комендантської години церкви не працюватимуть. Про це повідомила поліція, Православна та греко-католицька церкви України.
Освячення пасхальних кошиків християн проводитиметься у храмах та на прилеглій до них території з урахуванням комендантської години у тому чи іншому регіоні. На Полтавщині час дії комендантської години – з 21:00 до 05:00.
В умовах війни це свято краще провести у безпечному місці.
Про це повідомили в міністерстві культури та інформаційної політики.
Нагадаємо, російські вбивці із міноборони держави-окупантки заявили про «провокації» у п'яти областях України. Ймовірно, загарбники готуються на великдень обстрілювати православні храми. Не виключено, що можуть бути й диверсії.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер