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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

На Великдень церкви не працюватимуть у комендантську годину: графік богослужінь по TV

Сьогодні, 15:41 Переглядів: 193

 

В умовах воєнного часу літургію на Великдень можна подивитись дистанційно

24 квітня більшість християн східного обряду святкуватимуть Великдень.

У цей день під час комендантської години церкви не працюватимуть. Про це повідомила поліція, Православна та греко-католицька церкви України.

Освячення пасхальних кошиків християн проводитиметься у храмах та на прилеглій до них території з урахуванням комендантської години у тому чи іншому регіоні. На Полтавщині час дії комендантської години – з 21:00 до 05:00.

В умовах війни це свято краще провести у безпечному місці. 

Про це повідомили в міністерстві культури та інформаційної політики. 

- Міністерство культури та інформаційної політики України та Державна служба з етнополітики та свободи совісті нагадують про важливість дотримання обмежень воєнного стану, зокрема правил комендантської години у вашому регіоні ‒ це важливо для безпеки! Запрошуємо вірян приєднатися дистанційно з молитвою до Великодніх служб завдяки трансляціям на телебаченні та онлайн, - йдеться у повідомленні. 

 

Нагадаємо, російські вбивці із міноборони держави-окупантки заявили про «провокації» у п'яти областях України. Ймовірно, загарбники готуються на великдень обстрілювати православні храми. Не виключено, що можуть бути й диверсії.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: Великдень церква комендантська година пасха
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