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Кременчук, Здоров'я

Почався період активності кліщів – парки Кременчука оброблятимуть

Сьогодні, 15:11 Переглядів: 124

 

Максимальна активність кліщів відзначається після зимової сплячки – в квітні-травні

Місця масового відпочинку у Кременчуці почнуть обробляти від кліщів. Про це повідомила пресслужба мерії.

Зараз настає найнебезпечніший період укусів кліщів, максимальна активність яких відзначається після зимової сплячки – в квітні-травні. Кліщі небезпечні тим, що здатні передавати збудників різноманітних інфекційних захворювань. На цьому наголосили фахівці Кременчуцького  управління ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області під час засідання місцевої комісії з питань ТЕБ і НС.

Фахівці служби відзначають, що серед найбільш актуальних для Полтавської області інфекційних захворювань, які можуть передавати кліщі, є хвороба Лайма. Перші випадки цієї хвороби діагностували на початку 2000-х років. Відтоді кількість хворих щороку збільшується.

Трьох пацієнтів із хворобою Лайма зареєстрували у Кременчуці

Щоб не допустити збільшення випадків покусів кліщами, у місті проводитимуть дезінсекційні, дератизаційні роботи в парках, а також знищуватимуть дикорослі рослини в цих місцях.

Як уберегтися від укусів кліщів та що робити, якщо це сталося, читайте за посиланням.

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: кліщі хвороба Лайма парки
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