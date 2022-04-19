Почався період активності кліщів – парки Кременчука оброблятимуть

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Місця масового відпочинку у Кременчуці почнуть обробляти від кліщів. Про це повідомила пресслужба мерії.

Зараз настає найнебезпечніший період укусів кліщів, максимальна активність яких відзначається після зимової сплячки – в квітні-травні. Кліщі небезпечні тим, що здатні передавати збудників різноманітних інфекційних захворювань. На цьому наголосили фахівці Кременчуцького управління ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області під час засідання місцевої комісії з питань ТЕБ і НС.

Фахівці служби відзначають, що серед найбільш актуальних для Полтавської області інфекційних захворювань, які можуть передавати кліщі, є хвороба Лайма. Перші випадки цієї хвороби діагностували на початку 2000-х років. Відтоді кількість хворих щороку збільшується.

Щоб не допустити збільшення випадків покусів кліщами, у місті проводитимуть дезінсекційні, дератизаційні роботи в парках, а також знищуватимуть дикорослі рослини в цих місцях.

Як уберегтися від укусів кліщів та що робити, якщо це сталося, читайте за посиланням.