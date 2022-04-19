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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Президент України вніс до Верховної Ради проєкт закону про продовження дії воєнного стану

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 761

 

Термін дії воєнного стану закінчується 25 квітня і цим законом буде продовжений

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 квітня, вніс до Верховної Ради проект закон про продовження дії воєнного стану.

Відповідний законопроект «Проект Закону про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №7300 від 19 квітня зареєстровано в парламенті.

Нагадаємо, що на закритому засіданні 15 березня парламент ухвалив Закон «Про затвердження указу президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» (реєстраційний номер 7168).

Цим законом строк дії воєнного стану в Україні був продовжений з 26 березня строком на 30 діб, тобто до 25 квітня.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: президент Зеленский законопроєкт воєнний стан Верховна Рада
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