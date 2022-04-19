Президент України вніс до Верховної Ради проєкт закону про продовження дії воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 квітня, вніс до Верховної Ради проект закон про продовження дії воєнного стану.
Відповідний законопроект «Проект Закону про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №7300 від 19 квітня зареєстровано в парламенті.
Нагадаємо, що на закритому засіданні 15 березня парламент ухвалив Закон «Про затвердження указу президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» (реєстраційний номер 7168).
Цим законом строк дії воєнного стану в Україні був продовжений з 26 березня строком на 30 діб, тобто до 25 квітня.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер