Українські розвідники встановили, що армія росії планувала військове вторгнення в білорусь

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 222

ГУР Міноборони оприлюднило документи, що свідчать про агресивні та підсьупні плани путіна

Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про підготовку 1 танкової армії росії до вторгнення та захоплення території білорусі.

Після фальсифікацій президентських виборів в білорусі зс рф розробили план вторгнення та придушення народних протестів.

Окупація білорусі планувалася під приводом уникнення втягування росії «в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами — членами НАТО на Западе».

Одним з доказів підготовки рф до військової агресії проти сусідньої держави є «Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи».

Детальніше з цим документом із грифом «Цілком таємно» можна ознайомитись на сайті Головного управління розвідки Міноборони України, або на її сторінці у Фейсбуці.