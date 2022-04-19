Українські розвідники встановили, що армія росії планувала військове вторгнення в білорусь

Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про підготовку 1 танкової армії росії до вторгнення та захоплення території білорусі.
Після фальсифікацій президентських виборів в білорусі зс рф розробили план вторгнення та придушення народних протестів.
Окупація білорусі планувалася під приводом уникнення втягування росії «в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами — членами НАТО на Западе».
Одним з доказів підготовки рф до військової агресії проти сусідньої держави є «Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи».
Детальніше з цим документом із грифом «Цілком таємно» можна ознайомитись на сайті Головного управління розвідки Міноборони України, або на її сторінці у Фейсбуці.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер