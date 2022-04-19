Про час проведення літургії на Великдень, дію комендантської години та відвідування кладовищ

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 826

Остаточного рішення ще на прийнято, а на Свіштовське кладовище відкривають вільний доступ

На ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік заявив, що у Полтавській області поки не збираються змінювати час дії комендантської години, хоча це питання й обговорюється.

Нагадаємо, наразі комендантська година у нашій області триває з 21:00 до 5:00.

Він додав, що якщо таке рішення прийме начальник Полтавської ОВА, то про це негайно проінформують населення.

За словами Олега Лєдніка, згідно чинного законодавства керівник районної військової адміністрації може приймати рішення щодо більш суворих обмежень на території району, але не може їх пом’якшувати.

Він також проінформував про рішення щодо нічної літургії на Великдень - ймовірно служби в церквах починатимуться після закінчення комендантської години. Проте, наразі це питання також узгоджується з обласною військовою адміністрацію. Про прийняте рішення буде повідомлено пізніше.

А от відвідати Свіштовське кладовище можна буде вже завтра – до нього відновлюють вільний доступ. За словами Олега Лєдніка, це роблять для того, щоб у кременчужан був час до великодніх свят прибрати на могилках своїх близьких та рідних. Правоохоронці на блокпосту будуть пропускати громадян, які їдуть на кладовище.

Доступ до інших кладовищ у Кременчуцькому районі був і є вільним.