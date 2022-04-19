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У Кременчуцькому районі ситуація спокійна, але поліція реагуватиме на порушення жорсткіше

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 487

 

Про загальну ситуацію та громадський порядок у районі розповів очільник Кременчуцької РВА

На ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповів журналістам, що ситуація в районі за минулу добу залишалась спокійною. Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства не зафіксовано.

За минулу добу патрульна поліція шість разів виїжджала на виклики через порушення громадського порядку особами у нетверезому стані, що удвічі менше, ніж у вихідні дні.

Менше було затримано й водіїв у нетверезому стані – лише одного у Семенівці.

Патрульна поліція склала щодо нього адмінпротокол за ст. 130 КУпАП, а його автівку поставила на штрафмайданчик. Нагадаємо, що окрім сплати великого штрафу автомобілі таких правопорушників у період воєнного стану можуть вилучатися для потреб ЗСУ.
Вчора у Кременчуці також сталося три дорожньо-транспортні пригоди – усі в Кременчуці. Водії уклали європротоколи без подальшого розгляду справи у судах.

За словами Олега Лєдніка, патрульні поліцейські Кременчука відмовляються від лояльного відношення до порушників та переходять від попереджень до штрафів. Це пов’язано з напруженим рухом на дорогах міста та випадками ДТП, які скоюють порушники ПДР.

- З початком війни поліцейські переважно попереджали водіїв, які порушували правила дорожнього руху. Тепер почнуть виписувати адмінпротоколи, тобто штрафувати порушників,- заявив Олег Лєднік.

За його словами, завдяки дощовій погоді у районі не зареєстровано жодного підпалу сухої трави, але сталася одна побутова пожежа у Білецьківці - горів житловий будинок. Обійшлося без постраждалих.

У Горішніх Плавнях рятувальникам довелось відчиняли двері в квартиру, де виявили померлою жінку. Поліцію викликали сусіди, які запідозрили щось недобре - жінка тривалий час не виходила з оселі та не відкликалась на дзвінки.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна Кременчуцький район ДТП пожежа нетверезий водій
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