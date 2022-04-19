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Кременчук, Культура

Найкрутіша українська марка «Русский корабль, иди на#уй!» дісталася до кременчуцького музею

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 296

 

Поповнення філателістичної експозиції 

Декілька екземплярів нещодавно випущеної поштової марки «Русский корабль, иди на#уй!» доїхали до Кременчука. Про це повідомив очільник Музею військової історії Кременчука Володимир Поляков.

- Чергове поповнення філателістичної експозиції Військово-історичного музею. Кременчук, - написав він.

Це перша марка в умовах воєнного стану і її спецпогашення відбулося 12 квітня одночасно в обласних центрах України, а спецпогашення штемпелями АР Крим, Севастополя, Херсона і Чернігова - в Києві.

Наразі навколо марки великий ажіотаж, який був доповнений цікавим фактом. На наступний день після виходу марки - російський корабель, який посилали військові з острова Зміїний - пішов на дно. 

У відділеннях Укрпошти Кременчука та інших міст неможливо придбати марку. Також закрити продаж через інтернет через спекулянтів, які зараз продають марки за 3-20 тисяч гривень. У пресслужбі Укрпошти пообіцяли з ср-чт запустити продаж через інтернет, але не більше трьох листків в одні руки. На одному листку знаходиться 6 марок.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: марка Укрпошта
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