Марка «Русский корабль, иди на#уй!» вже в продажу: коли та де можна купити

Сьогодні, 06:03 Переглядів: 137

Це перша марка «Укрпошти», яка з'явиться в умовах воєнного стану

З 12 квітня марка «Русский военный корабль, иди на...!» з'явиться у продажу у відділеннях «Укрпошти». Про це йдеться в повідомленні прес-служби пошти.

За інформацією відомства, це перша марка в умовах воєнного стану і її спецпогашення відбудуться 12 квітня одночасно в обласних центрах України, а спецпогашення штемпелями АР Крим, Севастополя, Херсона і Чернігова - в Києві.

Національний поштовий оператор повідомляє, що до випуску підготовлено дві художні поштові марки:

одну номіналом F (еквівалент 23 грн) - для оплати поштових відправлень по Україні,

а другу номіналом W (еквівалент $1,5) - для оплати листів та листівок, що надсилаються за кордон.

Також до поштового випуску входить конверт.