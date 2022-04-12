Марка «Русский корабль, иди на#уй!» вже в продажу: коли та де можна купити

З 12 квітня марка «Русский военный корабль, иди на...!» з'явиться у продажу у відділеннях «Укрпошти». Про це йдеться в повідомленні прес-служби пошти.
За інформацією відомства, це перша марка в умовах воєнного стану і її спецпогашення відбудуться 12 квітня одночасно в обласних центрах України, а спецпогашення штемпелями АР Крим, Севастополя, Херсона і Чернігова - в Києві.
Національний поштовий оператор повідомляє, що до випуску підготовлено дві художні поштові марки:
Також до поштового випуску входить конверт.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер