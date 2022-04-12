Пентагон підтвердив, що рф посилює війська на сході України для нового наступу

росія почала передислокацію та поповнення своїх сил на тимчасово захоплених територіях України, зокрема поблизу Ізюма, перед імовірним наступом у цьому регіоні. Про це речник Пентагону Джон Кірбі сказав на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.
Представник Пентагону також зазначив, що американська розвідка виявила, як росіяни «намагаються поповнити запаси та поновити свої сили».
У цьому контексті речник оборонного відомства США прокоментував кадри, на яких видно колону транспортних засобів, що просувається в напрямку міста Ізюм.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер