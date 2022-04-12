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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Пентагон підтвердив, що рф посилює війська на сході України для нового наступу

Сьогодні, 06:31 Переглядів: 78

 

Американська розвідка виявила, як росіяни «намагаються поповнити запаси та поновити свої сили»

росія почала передислокацію та поповнення своїх сил на тимчасово захоплених територіях України, зокрема поблизу Ізюма, перед імовірним наступом у цьому регіоні. Про це речник Пентагону Джон Кірбі сказав на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

- Вони змінюють розташування, - зауважив Кірбі.

Представник Пентагону також зазначив, що американська розвідка виявила, як росіяни «намагаються поповнити запаси та поновити свої сили».

У цьому контексті речник оборонного відомства США прокоментував кадри, на яких видно колону транспортних засобів, що просувається в напрямку міста Ізюм.

- Схоже, що там наявні транспортні засоби для перевезення особового складу, бронетехніка та, можливо, деякі артилерійські системи й інші засоби, - вказав він.
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Автор: Руслана Горгола

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Теги: війна розвідка США
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