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Евакуаційні рейси УЗ на 12 квітня

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 213

Точний час відправлення може змінюватись

«Укрзалізниця» на 12 квітня призначила 13 додаткових евакуаційних рейсів для жителів східних регіонів. Про це повідомила пресслужба перевізника.

Покровськ:

  • 10.00 — 240/239 Покровськ — Тернопіль;
  • 14.00 — 241/242 Покровськ — Львів;
  • 16.30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
  • 17.30 — 225/226 Покровськ — Чернівці.

Львів:

  • 14.00 — 241/242 Львів — Дніпро;
  • 22.00 — 274/273 Львів — Полтава Південна.

Інші:

  • 8.30 — 240/239 Тернопіль — Дніпро;
  • 11.20 — 274/273 Слов’янськ — Львів;
  • 11.30 — 209/210 Харків-Пасажирський — Івано-Франківськ;
  • 14.00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова;
  • 21.30 — 236/235 Чернівці — Київ-Пасажирський;
  • 23.30 — 234/233 Чоп — Дніпро.

«Укрзалізниця» попереджає, що точний час відправлення може змінюватись.

Крім евакуаційних рейсів, залізничний перевізник на 12 квітня призначив три додаткові рейси «Інтерсіті+»:

  • Дарниця — Дніпро (без заїзду на Київ-Пасажирський) о 8.30;
  • Дніпро — Львів о 17.00;
  • Харків — Львів о 17.00.
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Автор: Руслана Горгола

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Теги: Укрзалізниця
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