Евакуаційні рейси УЗ на 12 квітня

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Точний час відправлення може змінюватись

«Укрзалізниця» на 12 квітня призначила 13 додаткових евакуаційних рейсів для жителів східних регіонів. Про це повідомила пресслужба перевізника.

Покровськ:

10.00 — 240/239 Покровськ — Тернопіль;

14.00 — 241/242 Покровськ — Львів;

16.30 — 234/233 Покровськ — Чоп;

17.30 — 225/226 Покровськ — Чернівці.

Львів:

14.00 — 241/242 Львів — Дніпро;

22.00 — 274/273 Львів — Полтава Південна.

Інші:

8.30 — 240/239 Тернопіль — Дніпро;

11.20 — 274/273 Слов’янськ — Львів;

11.30 — 209/210 Харків-Пасажирський — Івано-Франківськ;

14.00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова;

21.30 — 236/235 Чернівці — Київ-Пасажирський;

23.30 — 234/233 Чоп — Дніпро.

«Укрзалізниця» попереджає, що точний час відправлення може змінюватись.

Крім евакуаційних рейсів, залізничний перевізник на 12 квітня призначив три додаткові рейси «Інтерсіті+»: