Евакуаційні рейси УЗ на 12 квітня

Точний час відправлення може змінюватись
«Укрзалізниця» на 12 квітня призначила 13 додаткових евакуаційних рейсів для жителів східних регіонів. Про це повідомила пресслужба перевізника.
Покровськ:
- 10.00 — 240/239 Покровськ — Тернопіль;
- 14.00 — 241/242 Покровськ — Львів;
- 16.30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
- 17.30 — 225/226 Покровськ — Чернівці.
Львів:
- 14.00 — 241/242 Львів — Дніпро;
- 22.00 — 274/273 Львів — Полтава Південна.
Інші:
- 8.30 — 240/239 Тернопіль — Дніпро;
- 11.20 — 274/273 Слов’янськ — Львів;
- 11.30 — 209/210 Харків-Пасажирський — Івано-Франківськ;
- 14.00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова;
- 21.30 — 236/235 Чернівці — Київ-Пасажирський;
- 23.30 — 234/233 Чоп — Дніпро.
«Укрзалізниця» попереджає, що точний час відправлення може змінюватись.
Крім евакуаційних рейсів, залізничний перевізник на 12 квітня призначив три додаткові рейси «Інтерсіті+»:
- Дарниця — Дніпро (без заїзду на Київ-Пасажирський) о 8.30;
- Дніпро — Львів о 17.00;
- Харків — Львів о 17.00.
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