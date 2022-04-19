П’ятий обмін полоненими: 60 військових ЗСУ повертаються додому

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Між Україною та росією сьогодні, 19 квітня, відбувся обмін військовополоненими, внаслідок якого додому повертаються 76 українців.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністер Ірина Верещук у своєму Telegram-каналі.

- Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб, — уточнила вона.

Це вже п’ятий обмін полоненими між Україною та рф.

Нагадаємо, перший повноцінний обмін полоненими відбувся 24 березня. Тоді обміняли 10 українських військових на 10 окупантів. Окрім того, внаслідок цього обміну додому повернулися 19 українських цивільних моряків із рятувального судна «Сапфір», яких узяли в полон окупанти, коли ті намагалися забрати українських військових зі Зміїного.

1 квітня відбувся другий обмін військовополоненими: вдалося звільнити 86 українських солдатів, зокрема й 15 жінок.

9 квітня відбувся третій обмін полоненими. Тоді загалом обміняли 26 людей: додому повернулися 12 наших військових, серед яких одна жінка-офіцер та 14 цивільних, зокрема 9 жінок.

14 квітня відбувся четвертий обмін: вдалося звільнити з полону 22 військовослужбовця та 8 цивільних, зокрема одну жінку.

Ірина Верещук розповіла, що російські війська та підконтрольні рф території утримують приблизно 1 700 військових та цивільних. З них приблизно 500 — жінки.



