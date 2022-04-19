Євросоюз готовий профінансувати відновлення України після війни: де ще можна взяти гроші

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 82

Найбільшим спонсором України під час війни з росією стали США

Євросоюз планує створити трастовий фонд солідарності для фінансування відновлення України після війни. Про це пише Bloomberg.

У виданні зазначають, що країнам-членам ЄС вже повідомили, що вони мають сплатити основну частину видатків.

Як розповіли джерела агентства, наразі Єврокомісія працює над інструментом ЄС, орієнтованим на довгострокові потреби України.

Фонд буде створено на зразок фонду відновлення після COVID-19.

Він фінансуватиме інвестиції та реформи за погодженням з урядом України.

Поки що неясно, скільки буде надано коштів за рахунок грантів чи позик.

Західні країни розглядають різні варіанти стягнення з росії компенсацій на користь України. Серед них – конфіскація золотовалютних резервів та репарації. Але є свої складнощі.

Оскільки війна в Україні все ще продовжується, в ЄС не озвучували можливу суму на відновлення.

Та послам країн ЄС повідомили, що цифра сягне сотень мільярдів євро протягом десятиліть.

Очікується, що теми повоєнного відновлення та можливих військових репарацій обговорюватимуться протягом наступних тижнів.

Високопосадовці у Брюсселі та Вашингтоні планують обговорити способи фінансової підтримки України та те, як гарантувати, що величезну суму грошей не буде використано не за призначенням.

Видання пише, що відновлення після війни може натрапити на серйозні перешкоди у вигляді корупції в Україні та відсутності надійних механізмів контролю.

Нідерланди, наприклад, запропонували, щоб інструмент допомоги Україні був використаний, у тому числі, для створення структур у країні, які наблизять її до ЄС та полегшать її можливий вступ.

Нагадаємо, Європейська рада погодилася створити Трастовий фонд солідарності з Україною для її відновлення.

А от під час війни з окупантами найбільшим спонсором України стали Сполучені Штати Америки.

Про це свідчать дані дослідження Кільського інституту світової економіки (Kiel Institute for the World Economy’s Ukraine Support Tracker).

З початку війни США надали Україні 8,2 мільярда доларів, що еквівалентно 7,6 мільярдам євро. Усі країни-члени Європейського Союзу разом надали лише 2,9 мільярда євро.

Також 1,4 мільярда євро надійшли від установ Євросоюзу та 2 мільярди євро від Європейського інвестиційного банку.

Велика Британія, Канада та Японія пообіцяли надати загальну допомогу на 1 мільярд євро.

Де можна швидко знайти потрібні гроші на підтримку України - пропозиція професора конституційного права Гарвардського університету.

Наразі слідчі Мінфіну і Департаменту юстиції США шукають і арештовують російські яхти, маєтки, а також влаштовують інші неприємності путінському режиму. Тим часом, у Вашингтоні конгресмени Том Маліновський і Джо Вілсон просувають ініціативу від обох партій, щоб знайти шляхи використання цих російських активів на користь Україні.

Ця ініціатива конгресменів надзвичайно важлива. Однак, реалізувати її не так просто і швидко, як того потребує наша країна. Про це на сторінках New York Times пише професор конституційного права Гарвардського університету Лоренс Трайб. Навіть якби Департамент юстиції міг продати всі яхти й маєтки олігархів у найближчі місяці, скеровуючи отримані гроші на військову й гуманітарну допомогу, цей процес був би надто повільним. Війна триває вже вісім тижнів і її ціна зростає щодня. В якийсь момент американці можуть не витримати й відмовитися оплачувати рахунки.

На думку професора, очевидне рішення лежить просто на поверхні. Президент Джо Байден може конфіскувати десятки мільярдів доларів валютних резервів росії, які російський Центробанк тримає на рахунках в США. За деякими підрахунками, загальна сума сягає 100 мільярдів доларів. Ці активи вже заморожені у Федеральному резерві й інших банках завдяки санкціям, які запровадив американський Мінфін, заборонивши всі транзакції російського Центробанку.

Нові дані про звірства російської армії робить скасування цих санкцій росією фактично неможливим. Тож ці гроші, виходить, вилучені назавжди. Їхнє використання стане не лише найшвидшим способом збільшити американську допомогу для України без обтяження американських платників податків. Це також пошле чіткий сигнал, що США готові змусити заплатити навіть найбільш могутні країни світу, якщо вони скоюють воєнні злочини.

На перший погляд, це надто радикальний крок. І тому Вашингтон досі цього не зробив. Але професор запевняє, що така ліквідація російських грошей не буде «безпрецедентною». США й раніше скеровували фінанси ворожих іноземних урядів на різні гуманітарні потреби.

В 2003 році президент Джордж Буш-молодший вилучив приблизно 1,7 мільярда доларів, які уряд Іраку тримав в американських банках. Ці гроші були використані на допомогу іракському народу і виплати компенсацій жертвами тероризму.

В 2012 році Конгрес використав заморожені активи Центрального банку Ірану, щоб провести виплати сім’ям іранських терактів.

В 2019 році адміністрація Трампа скерувала деякі заморожені активи Центробанку Венесуели на фінансування роботи лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо.

А в лютому адміністрація Джо Байдена почала процес ліквідації активів Центрального банку Афганістану на 7 мільярдів доларів, відмовившись передавати їх Талібану. Половина суми пішла на афганські гуманітарні програми, а половина - на виплати сім’ям загиблих і поранених під час терактів 11 вересня 2001 року. Тож автор пропонує вчинити аналогічним чином і скерувати російські гроші на допомогу гуманітарним організаціям і безпосередньо уряду України.

Оскільки держрезерви - це власність уряду Росії, на відміну від заморожених яхт олігархів, вони не захищені законами про приватну власність. П’ята поправка Конституції США забороняє уряду вилучати власність «без належної судової процедури», але лише «осіб», а не іноземних урядів. І Верховний суд у 1992 році це чітко постановив, так само як і численні американські федеральні суди після того. Заборона «вилучення» власності «без компенсації» так само стосується лише «приватної власності». І державні резерви Росії не підпадають під цю категорію.

Звісно ж, уряд у Москві буде голосно скаржитися і називати таку конфіскацію активів «крадіжкою». Він вже про це говорив, коли були запроваджені санкції. Але російські порушення базових принципів міжнародного закону і прав людини важать більше, ніж егоїстична російська риторика.

Для вилучення і ліквідації російських активів, однак, перепоною буде не Конституція США, а розмите тіло закони, які захищають уряди від відповідальності на підставі «суверенного імунітету».

Але, вважає професор, цей імунітет захищає іноземні активи від судових процесів, а не від конфіскації згідно з рішенням Конгресу і через дії уряду США.