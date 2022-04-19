Відтепер статус переселенця та допомогу можна отримати онлайн (інструкція)

Відтепер статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та допомогу можна оформити в застосунку «Дія», повідомляє Мінцифри.
«Статус ВПО можуть отримати користувачі в Дії як для себе, так і для своїх дітей. Виплати в розмірі 2000 грн для дорослих та 3000 грн для дітей. Виплати нарахують на картку єПідтримка, і їх можна використати як завгодно: зняти готівку, переказати на іншу картку та купити будь-який товар», - йдеться в повідомленні.
Наразі послуга доступна лише для тих українців, які отримують статус ВПО вперше, але Мінцифри працюють над тим, аби найближчим часом нею змогли скористатися і всі інші переселенці.
Як отримати статус ВПО онлайн та подати заявку на щомісячну виплату:
Також зазначається, що детальну інформацію про виплати, допомогу та отримання статусу внутрішньо переміщеної особи можна знайти на сайті https://groshi.edopomoga.gov.ua/
Раніше повідомлялось, що аналогічні послуги можна отримати у ЦНАПах Кременчука.
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№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер