Відтепер статус переселенця та допомогу можна отримати онлайн (інструкція)

Сьогодні, 17:51 Переглядів: 169

Поки що доступна лише для тих переселенців, які отримують статус переміщеної особи вперше.

Відтепер статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та допомогу можна оформити в застосунку «Дія», повідомляє Мінцифри.

«Статус ВПО можуть отримати користувачі в Дії як для себе, так і для своїх дітей. Виплати в розмірі 2000 грн для дорослих та 3000 грн для дітей. Виплати нарахують на картку єПідтримка, і їх можна використати як завгодно: зняти готівку, переказати на іншу картку та купити будь-який товар», - йдеться в повідомленні.

Наразі послуга доступна лише для тих українців, які отримують статус ВПО вперше, але Мінцифри працюють над тим, аби найближчим часом нею змогли скористатися і всі інші переселенці.

Як отримати статус ВПО онлайн та подати заявку на щомісячну виплату:

Оновіть застосунок. У розділі «Послуги» виберіть «Отримати статус ВПО». Вкажіть своє поточне місце перебування та підтвердьте геолокацію (вона потрібна один раз, щоб скористатися послугою). Якщо у вас є діти, можете отримати статус переселенця і для них — свідоцтва про народження підтягнуться в Дію або ж ви можете ввести їх вручну. Далі, щоб отримувати фінансову допомогу, виберіть картку єПідтримка. Вкажіть, яка допомога вам необхідна (потреби в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці) та залиште контактні дані. Цю інформацію отримає Мінсоцполітики. Щойно з’явиться можливість допомогти, з вами зв’яжуться представники соцзахисту.

Також зазначається, що детальну інформацію про виплати, допомогу та отримання статусу внутрішньо переміщеної особи можна знайти на сайті https://groshi.edopomoga.gov.ua/

Раніше повідомлялось, що аналогічні послуги можна отримати у ЦНАПах Кременчука.

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