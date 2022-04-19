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Відтепер статус переселенця та допомогу можна отримати онлайн (інструкція)

Сьогодні, 17:51 Переглядів: 169

 Поки що доступна лише для тих переселенців, які отримують статус переміщеної особи вперше.

Відтепер статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та допомогу можна оформити  в застосунку  «Дія», повідомляє Мінцифри. 

«Статус ВПО можуть отримати користувачі в Дії як для себе, так і для своїх дітей. Виплати в розмірі 2000 грн для дорослих та 3000 грн для дітей. Виплати нарахують на картку єПідтримка, і їх можна використати як завгодно: зняти готівку, переказати на іншу картку та купити будь-який товар», - йдеться в повідомленні. 

Наразі послуга доступна лише для тих українців, які отримують статус ВПО вперше, але Мінцифри працюють над тим, аби найближчим часом нею змогли скористатися і всі інші переселенці. 

Як отримати статус ВПО онлайн та подати заявку на щомісячну виплату: 

  1. Оновіть застосунок. У розділі «Послуги» виберіть «Отримати статус ВПО».
  2. Вкажіть своє поточне місце перебування та підтвердьте геолокацію (вона потрібна один раз, щоб скористатися послугою).
  3. Якщо у вас є діти, можете отримати статус переселенця і для них — свідоцтва про народження підтягнуться в Дію або ж ви можете ввести їх вручну. 
  4. Далі, щоб отримувати фінансову допомогу, виберіть картку єПідтримка. 
  5. Вкажіть, яка допомога вам необхідна (потреби в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці) та залиште контактні дані. Цю інформацію отримає Мінсоцполітики. Щойно з’явиться можливість допомогти, з вами зв’яжуться представники соцзахисту.

Також зазначається, що детальну інформацію про виплати, допомогу та отримання статусу внутрішньо переміщеної особи можна знайти на сайті https://groshi.edopomoga.gov.ua/ 

Раніше повідомлялось, що  аналогічні послуги можна отримати у ЦНАПах Кременчука

Для вимушених переселенців передбачили дві програми виплат - від Кабміну та ООН


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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: переселенці Дія статус ВПО
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