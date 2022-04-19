Майже половина росіян вважають, що мета війни в Україні - суд над українськими нацистами

Сьогодні, 18:23 Переглядів: 136

При цьому 88 % думає, що у нашій країні є є організації, що сповідують ідеологію нацизму

Одним із результатів так званої «спецоперації Росії» в Україні 45% росіян бачать суд над нібито «українськими нацистами» за скоєні злочини, 39% – відмову України від вступу до НАТО та оголошення нею статусу нейтральної країни. Такі дані соціологічного дослідження оприлюднив Всеросійський центр вивчення громадської думки, пише Українська правда.

При цьому більшість росіян - 88 % - вважають, що в Україні є організації, які сповідують ідеологію нацизму. Лише 4% вважають, що їх немає, ще 8% не змогли відповісти на це запитання.

Крім того, 76% опитаних вважають, що нібито українські нацистські організації становлять загрозу для Росії та російських громадян, 14% дотримуються протилежної позиції, 6% не змогли відповідати, 4% не відповідали на це питання.

70% росіян погодились із думкою, що влада України «швидше підтримує нацистські організації», з тим, що швидше не підтримує, згодні 8%. Ще 14% вважають, що українське керівництво їх не помічає. Важко дати відповідь 8%.

Також із соціологічного дослідження стало відомо, що третина опитаних росіян має стати визнання незалежності «ЛНР» та «ДНР» з боку України. 32% громадян росії назвали результатом спецоперації закріплення без'ядерного статусу України та запровадження кримінальної відповідальності за нібито пропаганду нацизму в Україні.

Дослідження проводили 18 квітня методом телефонних інтерв'ю (опитано 1600 росіян у віці від 18 років).

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