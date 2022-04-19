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Окупантам довелось відступити поблизу Ізюма на Харківщині та Мар'їнки на Донеччині 

Сьогодні, 19:10 Переглядів: 351

 Оперативне зведення Генштабу на 18.00 19 квітня

 

Підрозділи російських терористичних військ здійснили спробу наступу та ведення штурмових дій південніше міста Ізюм, але успіху не мали, зазнали втрат та вимушено відступили на раніше зайняті позиції, повідомляє Генштабу ЗСУ.

За їх даними, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив. Продовжується переміщення пошкодженої техніки військових частин Східного військового округу залізничним транспортом з території білорусі до росії. «Збройні сили рф й надалі використовують аеродромну мережу на території білорусі з метою завдання авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на території нашої держави», - йдеться в повідомленні.

На Слобожанському напрямку триває часткове блокування ворогом міста Харкова. Окупанти намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів українських військ та об’єктів критичної інфраструктури.

На Донецькому напрямку, в районі міста Мар’їнка, в результаті контрнаступу українських військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом.

На Південнобузькому напрямку тривають бойові дії в районі Олександрівки, ворог успіху не має. Намагається здійснити вихід на адміністративну межу Херсонської області, не припиняє обстрілів населених пунктів.

У той же час російські загарбники не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури на всій території України.

Також зазначається, що противник продовжує зазнавати значних втрат особового складу. 

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: війна Генштаб ЗСУ
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