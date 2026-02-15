Біля Лохвиці зіткнулися ВАЗ і Chevrolet: травмовані двоє водіїв

14 лютого

14 лютого близько 18.15 поблизу міста Лохвиця Миргородського району сталася ДТП із потерпілими. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, зіткнулися автомобілі ВАЗ під керуванням 46-річного водія та Chevrolet Lacetti, за кермом якого перебував 36-річний чоловік.

Унаслідок аварії обидва водії отримали травми. Їх госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

