Біля Лохвиці зіткнулися ВАЗ і Chevrolet: травмовані двоє водіїв

14 лютого близько 18.15 поблизу міста Лохвиця Миргородського району сталася ДТП із потерпілими. Про це повідомили в поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, зіткнулися автомобілі ВАЗ під керуванням 46-річного водія та Chevrolet Lacetti, за кермом якого перебував 36-річний чоловік.
Унаслідок аварії обидва водії отримали травми. Їх госпіталізували.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Обставини аварії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, напередодні у ДТП на трасі Київ–Харків біля Клепачів загинув водій.
