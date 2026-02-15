На Полтавщині прогнозують значні опади: оголосили жовтий рівень небезпеки

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 78

15–16 лютого в Україні очікують небезпечні метеорологічні явища. Синоптики оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

15 лютого вдень у західних і північних областях прогнозують значний сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу й ожеледицю на дорогах.

У Черкаській та Полтавській областях очікують значний дощ і мокрий сніг.

16 лютого вночі у Черкаській, Полтавській та Харківській областях очікують значні опади, переважно у вигляді дощу.

Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також спричинити перебої в русі транспорту.

Нагадаємо, що в першій декаді лютого зафіксували найнижчий середньодекадний температурний режим. Востаннє такі низькі температури у відповідний період року фіксували в 2012 році.