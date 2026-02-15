ГО "Захист держави"
Україна, Світ, Війна

У полоні РФ — близько 7 тисяч українських військових

Сьогодні, 10:02

 Зеленський заявив про можливість обміну «всіх на всіх»

У російському полоні нині перебувають приблизно 7 тисяч українських військовополонених, тоді як в Україні утримують трохи більше 4 тисяч російських військових. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

За словами глави держави, Україна готова до формату обміну «всіх на всіх», якщо на це погодиться російська сторона.

Водночас президент зазначив, що Україна погоджується і на менші за кількістю обміни, якщо це дозволить повернути українських військових додому.

Нагадаємо, що з полону повернулися четверо захисників із Полтавської області, з них двоє — з Кременчуччини.

Автор: Руслана Горгола
Теги: полон полонені Володимир Зеленський
