З полону повернулися четверо захисників із Полтавської області, з них двоє — з Кременчуччини

У рамках 71 обміну полоненими в Украну повернулися двоє захисників з Глобинської громади, один із Полтавської та ще один — із Піщанської
Під час обміну полоненими, який відбувся 5 лютого, з російського полону повернулись четверо захисників з Полтавської області. Про це повідомляють журналісти «Суспільне Полтава».
В Україну повернулися двоє захисників із Глобинської громади, один із Полтавської та ще один із Піщанської.
Нагадаємо, що 5 лютого відбувся 71 обмін військовополоненими, в рамках якого загалом до України повернулись 157 українців. Серед яких були воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та семеро цивільних.
