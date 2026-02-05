З полону повернулися четверо захисників із Полтавської області, з них двоє — з Кременчуччини

У рамках 71 обміну полоненими в Украну повернулися двоє захисників з Глобинської громади, один із Полтавської та ще один — із Піщанської