У Кременчуці планують закупити 100 тонн солі з протизлежувальною добавкою

Сьогодні, 18:03

Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628 планує придбати 100 тонн солі з протизлежувальною добавкою. Очікувана вартість — 451 тис. 600 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Сіль мають доставити до 28 лютого цьогоріч. Нині триває подача тендерних пропозицій.

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що у Кременчуці на території комунального підприємства КАТП-1628 планують облаштувати ангар для зберігання солі, що використовують під час ожеледиці на дорогах. Орієнтовно, на це витратять приблизно 9 мільйонів гривень.

Нагадаємо, наприкінці січня Кременчук скувала ожеледь, у місті перекривали деякі дороги.