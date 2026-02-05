Завтра у Кременчуці прощатимуться із полеглим захисником Костянтином Голубом

У п’ятницю, 6 лютого, в Кременчуці прощатимуться із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Голубом Костянтином Сергійовичем. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що полеглий захисник — випускник Кременчуцької гімназії № 8 — загинув під час виконання бойового завдання по захисту Україні 27 березня 2025 року.
Прощання та поховання полеглого воїна відбудеться завтра, 6 лютого:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.
