Екскерівників правоохоронного органу судитимуть за незаконне залучення підлеглих

Сьогодні, 17:31

Полтавська обласна прокуратура передала до суду обвинувачувальний акт щодо трьох колишніх керівників поліції, які придбали нерухомість на родичів та незаконно залучали підлеглих до ремонтних робіт на приватних об’єктах, при цьому виплачуючи їм зарплату за службою

Обвинувачувальний акт щодо трьох колишніх керівників одного з правоохоронних органів Полтавщини прокурори Полтавської обласної прокуратури передали до суду. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

За даними слідства, підозрювані придбали дві земельні ділянки з недобудованими спорудами, які планували облаштувати як приватну територію в місті Полтава. Щоб приховати реальних власників нерухомості, чоловіки оформили її на родичів.

З метою економії власних коштів вони залучили трьох підлеглих із будівельними навичками та впродовж червня 2023 – грудня 2024 року періодично залучали їх до ремонтних робіт, при цьому правоохоронцям продовжували нараховувати заробітну платню та грошове забезпечення за основним місцем служби.

Збитки для державного бюджету оцінюють приблизно у 300 тис. гривень.

Наразі обвинувачених звільнено з посад та переведено до інших підрозділів.

В Офісі Генерального прокурора нагадують, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

Раніше ми писали, що Державне бюро розслідувань займається цією справою з 2024 року.