ГО "Захист держави"
Артем Рудюк: служити Україні — і на фронті, і після нього
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

Екскерівників правоохоронного органу судитимуть за незаконне залучення підлеглих

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 171

 Полтавська обласна прокуратура передала до суду обвинувачувальний акт щодо трьох колишніх керівників поліції, які придбали нерухомість на родичів та незаконно залучали підлеглих до ремонтних робіт на приватних об’єктах, при цьому виплачуючи їм зарплату за службою

Обвинувачувальний акт щодо трьох колишніх керівників одного з правоохоронних органів Полтавщини прокурори Полтавської обласної прокуратури передали до суду. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

За даними слідства, підозрювані придбали дві земельні ділянки з недобудованими спорудами, які планували облаштувати як приватну територію в місті Полтава. Щоб приховати реальних власників нерухомості, чоловіки оформили її на родичів.

З метою економії власних коштів вони залучили трьох підлеглих із будівельними навичками та впродовж червня 2023 – грудня 2024 року періодично залучали їх до ремонтних робіт, при цьому правоохоронцям продовжували нараховувати заробітну платню та грошове забезпечення за основним місцем служби.

Збитки для державного бюджету оцінюють приблизно у 300 тис. гривень.

Наразі обвинувачених звільнено з посад та переведено до інших підрозділів.

В Офісі Генерального прокурора нагадують, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

Раніше ми писали, що Державне бюро розслідувань займається цією справою з 2024 року. 

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: прокуратура поліція суд
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх