Надзвичайні новини, Політика, Полтавщина

Учора протягом доби шахраї видурили у жителів Полтавщини понад 152 тисячі гривень

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 0

 

Гроші в жителів області виманили під виглядом онлайн-покупок та дзвінків від псевдопрацівників банку

Лише протягом учорашнього дня на Полтавщині шахраї ошукали чотирьох людей та виманили у них понад 152 тисячі гривень. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Під приводом онлайн-покупок та дзвінків від псевдопрацівників банку аферисти заволоділи коштами жителів Полтави, Миргорода, Хорольської громади та Гадяча. За кожним з фактів шахрайства правоохоронці порушили кримінальне провадження.

Так, 43-річна полтавка втратила 57 тисяч гривень, намагаючись придбати ролики на одному з сайтів. Після переходу за посиланням і введення реквізитів банківської картки кошти з рахунку жінки зникли. За цим фактом поліція розслідує шахрайство у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Ще одна жертва — 40-річна мешканка Миргорода, яка під час покупки товару в соціальній мережі перерахувала понад 11 тисяч гривень псевдопродавцю. Обіцяного товару жінка так і не отримала.

У Хорольській громаді шахраї ошукали 63-річного чоловіка, який хотів купити дрова через соцмережі. Після переказу 4500 гривень продавець зник.

Також аферисти видурили 80 тисяч гривень у 68-річної мешканки Гадяча. Зловмисники зателефонували жінці, представившись працівниками банку, та під приводом «захисту коштів» отримали доступ до її рахунку.

За всіма фактами розпочаті досудові розслідування за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Нагадаємо, нещодавно полтавця ошукали на 41 тисячу гривень: він намагався оформили тисячу від президента.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: yaizakon.com.ua
Вверх