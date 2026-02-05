ГО "Захист держави"
Кременчук

Пішов із життя працівник Козельщинської сільради Богдан Журавель

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 712

 

Поліція підозрює самогубство

Учора із життя пішов працівник Козельщинської сільської ради Богдан Журавель. Інформацію про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» підтвердила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За її словами, після повідомлення про подію на місце виїхала слідчо-оперативна група та провела попередні слідчі дії.

— На даний час розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство», — додає пресофіцерка.

Трагічну смерть колеги підтверджують і в пресслжубі Козельщинської громади.

Відомо, що Богдан Журавель працював головним спеціалістом відділу земельних ресурсів виконавчого комітету, керівником гуртка 3Д-моделювання Козельщинського будинку дитячої та юнацької творчості, підтримував та допомагав Збройним силам України.

Молодий, енергійний, активний, чесний, відповідальний, відданий професіонал своєї справи, завжди готовий допомогти та підтримати, — додають у громаді.

Прощання та поховання Богдана Максимовича відбудеться завтра, 6 лютого, о 14.00 у Козельщині за адресою: вул. Дружби, 27а.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Богдана Журавля.

Автор: Яна Гудзь
Теги: Козельщина самогубство смерть
Вверх