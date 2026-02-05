Пішов із життя працівник Козельщинської сільради Богдан Журавель

Учора із життя пішов працівник Козельщинської сільської ради Богдан Журавель. Інформацію про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» підтвердила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
За її словами, після повідомлення про подію на місце виїхала слідчо-оперативна група та провела попередні слідчі дії.
Трагічну смерть колеги підтверджують і в пресслжубі Козельщинської громади.
Відомо, що Богдан Журавель працював головним спеціалістом відділу земельних ресурсів виконавчого комітету, керівником гуртка 3Д-моделювання Козельщинського будинку дитячої та юнацької творчості, підтримував та допомагав Збройним силам України.
Прощання та поховання Богдана Максимовича відбудеться завтра, 6 лютого, о 14.00 у Козельщині за адресою: вул. Дружби, 27а.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Богдана Журавля.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.