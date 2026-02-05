На Миргородщині керівника агропідприємства обвинувачують у забрудненні земель майже на мільйон гривень

У Миргородському районі одного з фермерів звинувачують у забрудненні земель: збитки склали майже мільйон гривень. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
За даними слідства, у 2024 році чоловік надавав вказівки підлеглим вивозити тваринні відходи на земельні ділянки, які перебувають у власності однієї з територіальних громад Миргородського району.
Унаслідок таких дій у ґрунті накопичилися шкідливі для довкілля речовини, що призвело до забруднення. За оцінками фахівців, завдана територіальній громаді шкода становить майже мільйон гривень.
З метою відшкодування збитків прокурори подали цивільний позов до підприємства.
Нагадаємо, торік у Кременчуцькому районі розслідували справу з можливим зливом нечистот у поле.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.