Платники Полтавщини у січні перерахували до держбюджету майже 3,5 млрд грн

У січні 2026 року субʼєкти господарювання Полтавської області забезпечили надходження до державного буджету України в обсязі 3 млрд, 485,1 млн гривень. З цієї суми 3 млдр 169,5 млн надійшло до загального фонду, ще 315,6 млн грн — до спеціального державного бюджету. Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби в Полтавській області.
У Головному управлінні ДПС також зазначають, що стабільні надходження стали результатом належного виконання податкових зобовʼязань бізнсом регіону. Також податківці нагадують, що використання «Електронного кабінету» дозволяє оперативно контролювати розрахунки з бюджеттом і уникати податкової заборгованості.
Нагадаємо, що за підсумками 2025 року Полтавщина перерахувала до бюджету понад 63 млрд грн.
