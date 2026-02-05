Платники Полтавщини у січні перерахували до держбюджету майже 3,5 млрд грн

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 104

3,1 млрд внесені до загального фонду і 315,6 млн гривень — до спеціального державного бюджету

У січні 2026 року субʼєкти господарювання Полтавської області забезпечили надходження до державного буджету України в обсязі 3 млрд, 485,1 млн гривень. З цієї суми 3 млдр 169,5 млн надійшло до загального фонду, ще 315,6 млн грн — до спеціального державного бюджету. Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби в Полтавській області.

У Головному управлінні ДПС також зазначають, що стабільні надходження стали результатом належного виконання податкових зобовʼязань бізнсом регіону. Також податківці нагадують, що використання «Електронного кабінету» дозволяє оперативно контролювати розрахунки з бюджеттом і уникати податкової заборгованості.

Нагадаємо, що за підсумками 2025 року Полтавщина перерахувала до бюджету понад 63 млрд грн.



