ГО "Захист держави"
Кіборги ДАПу: зустріч пам’яті та вдячності у Кременчуці 20 січня, у День вшанування захисників Донецького аеропорту
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

Полтавщина перерахувала до бюджету понад 63 млрд грн за підсумками 2025 року

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 64

 

Платники податків Полтавської області забезпечили понад 63 мільярди гривень надходжень до зведеного бюджету України

У 2025 році платники податків Полтавської області перерахували до зведеного бюджету України понад 63 мільярди гривень. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Полтавській області.

Найбільша частина цієї суми надійшла до державного бюджету—понад 42 мільярди гривень, з яких основні кошти спрямували до загального фонду. У порівнянні з 2024 роком надходження до загального фонду зросли більш ніж на 7%, що свідчить про позитивну фінансову динаміку в регіоні.

Основними джерелами наповнення бюджету стали:

  • податок на доходи фізичних осіб;
  • військовий збір;
  • податок на прибуток підприємств;
  • ПДВ з товарів і послуг українського виробництва;
  • рентна плата за користування надрами.

Особливо помітно зросли надходження від військового збору—більш ніж удвічі порівняно з минулим роком. Також збільшилися платежі з ПДВ та податку на доходи фізичних осіб, що свідчить про активність бізнесу та зайнятість населення.

Як зазначив начальник обласного управління ДПС Сергій Левченко, стабільна податкова дисципліна бізнесу й громадян дозволяє Полтавщині впевнено наповнювати бюджети різних рівнів. 

Нагадаємо, що мільйонери Полтавщини задекларували понад 8,1 млрд грн доходів.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: податки ДПС
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх