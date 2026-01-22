Полтавщина перерахувала до бюджету понад 63 млрд грн за підсумками 2025 року

У 2025 році платники податків Полтавської області перерахували до зведеного бюджету України понад 63 мільярди гривень. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Полтавській області.

Найбільша частина цієї суми надійшла до державного бюджету—понад 42 мільярди гривень, з яких основні кошти спрямували до загального фонду. У порівнянні з 2024 роком надходження до загального фонду зросли більш ніж на 7%, що свідчить про позитивну фінансову динаміку в регіоні.

Основними джерелами наповнення бюджету стали:

податок на доходи фізичних осіб;

військовий збір;

податок на прибуток підприємств;

ПДВ з товарів і послуг українського виробництва;

рентна плата за користування надрами.

Особливо помітно зросли надходження від військового збору—більш ніж удвічі порівняно з минулим роком. Також збільшилися платежі з ПДВ та податку на доходи фізичних осіб, що свідчить про активність бізнесу та зайнятість населення.

Як зазначив начальник обласного управління ДПС Сергій Левченко, стабільна податкова дисципліна бізнесу й громадян дозволяє Полтавщині впевнено наповнювати бюджети різних рівнів.

