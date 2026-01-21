Мільйонери Полтавщини задекларували понад 8,1 млрд грн доходів

За підсумками 2025 року понад 12,4 тисячі жителів Полтавської області задекларували доходи, отримані у 2024 році. Серед них — 1 353 громадянина, які прозвітували про дохід понад мільйон гривень. Про це повідомляє Головне управляння Державної податкової служби у Полтавській області.

Загальна сума доходів, задекларованих мільйонерами Полтавщини, становить 8 мільярдів 110,6 мільйона гривень. За результатами поданих декларацій до сплати загально нараховано понад 106,7 мільйона гривень податкових зобов'язань.

За словами начальника ДПС Полтавщини, Сергія Левченка, саме податки з доходів громадян забезпечують фінансування освіти, медицини та соціальних програм. Уже зараз бюджети отримали 183 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб.

