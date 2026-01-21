ГО "Захист держави"
Полтавщина

Мільйонери Полтавщини задекларували понад 8,1 млрд грн доходів

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 8

 

За результатами поданих декларацій, мільйонери мають сплатити 106,7 мільйона гривень податкових зобовʼязань

За підсумками 2025 року понад 12,4 тисячі жителів Полтавської області задекларували доходи, отримані у 2024 році. Серед них — 1 353 громадянина, які прозвітували про дохід понад мільйон гривень. Про це повідомляє Головне управляння Державної податкової служби у Полтавській області. 

Загальна сума доходів, задекларованих мільйонерами Полтавщини, становить 8 мільярдів 110,6 мільйона гривень. За результатами поданих декларацій до сплати загально нараховано понад 106,7 мільйона гривень податкових зобов'язань. 

За словами начальника ДПС Полтавщини, Сергія Левченка, саме податки з доходів громадян забезпечують фінансування освіти, медицини та соціальних програм. Уже зараз бюджети отримали 183 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб.

Нагадаємо, що за рік податкова Полтавщини оштрафувала бізнес на майже 19 млн грн за порушення торгівлі підакцизною продукцією.

Автор: Катерина Животовська
Теги: гроші податки ДПС мільйонер
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

