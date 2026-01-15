Податкова Полтавщини за рік оштрафувала бізнес на майже 19 млн грн за порушення торгівлі підакцизною продукцією

Протягом січня-грудня 2025 року фахівці ДПС провели 566 перевірок, під час яких виявили 559 порушень

Протягом січня–грудня 2025 року фахівці Головного управління ДПС у Полтавській області провели 566 фактичних перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог законодавства під час роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним.

За результатами перевірок податківці виявили 559 порушень, за які застосували штрафні санкції на суму 18,7 мільйона гривень. Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Полтаввській області.

Крім того, упродовж року фахівці податкової служби склали 613 актів камеральних перевірок податкової звітності платників акцизного податку. За їх підсумками сума штрафних санкцій склала 0,7 мільйона гривень.

У податковій також нагадали, що повноцінний запуск Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет із використанням електронної акцизної марки перенесли на 1 листопада 2026 року. Цей період надано бізнесу для підготовки до переходу на нові цифрові стандарти контролю.

