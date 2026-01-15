ГО "Захист держави"
Заява ГО "Захист Держави" щодо проблем із житловою програмою для внутрішньо переміщених осіб
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Культура, Україна, Світ

Верховна Рада ухвалила постанову про посилення ролі української мови

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 86 Коментарів: 1

 

Документ містить рекомендації для державних органів і медіа та передбачає підготовку нового правопису

Верховна Рада України ухвалила постанову № 14334 «Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави», яка визначає основні напрями зміцнення позицій державної мови в різних сферах суспільного життя.

Текст постанови передбачає рекомендації для органів державної влади, медіа та освітньої сфери, а також пропозицію щодо затвердження нового українського правопису.

Серед ключових положень документа — підвищення статусу української мови та її ролі у законодавстві, освіті, медіапросторі й публічному управлінні. Окрему увагу приділили мовній якості законодавства: йдеться про аналіз і вдосконалення текстів законів з метою усунення русизмів, кальок і невластивих українській мові мовних конструкцій.

Постанова також містить пропозицію оновити український правопис і розробити єдиний національний шрифт, який планують використовувати в законах та інших офіційних державних документах.

Окрім цього, парламент рекомендує розвивати українськомовний контент, підтримувати використання державної мови в освіті, сім’ях і суспільстві загалом, а також протидіяти проросійським наративам у медіапросторі.

Документ не має сили закону, однак визначає принципові підходи та рекомендації, які Верховна Рада пропонує впроваджувати державним інституціям для посилення мовної політики.

Нагадаємо, наприкінці минулого року у Кременчуці затвердили міську програму розвитку та функціонування української мови.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: українська мова правопис постанова
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 801
Andron777:
Сьогодні, 21:38

А члЄнкиня тепер як пишеться? Хто знає підкажіть?smirk


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх