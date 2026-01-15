Верховна Рада ухвалила постанову про посилення ролі української мови

Документ містить рекомендації для державних органів і медіа та передбачає підготовку нового правопису

Верховна Рада України ухвалила постанову № 14334 «Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави», яка визначає основні напрями зміцнення позицій державної мови в різних сферах суспільного життя.

Текст постанови передбачає рекомендації для органів державної влади, медіа та освітньої сфери, а також пропозицію щодо затвердження нового українського правопису.

Серед ключових положень документа — підвищення статусу української мови та її ролі у законодавстві, освіті, медіапросторі й публічному управлінні. Окрему увагу приділили мовній якості законодавства: йдеться про аналіз і вдосконалення текстів законів з метою усунення русизмів, кальок і невластивих українській мові мовних конструкцій.

Постанова також містить пропозицію оновити український правопис і розробити єдиний національний шрифт, який планують використовувати в законах та інших офіційних державних документах.

Окрім цього, парламент рекомендує розвивати українськомовний контент, підтримувати використання державної мови в освіті, сім’ях і суспільстві загалом, а також протидіяти проросійським наративам у медіапросторі.

Документ не має сили закону, однак визначає принципові підходи та рекомендації, які Верховна Рада пропонує впроваджувати державним інституціям для посилення мовної політики.

