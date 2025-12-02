Олена Шуляк
Культура, Кременчук, Освіта

«Першу книжку кременчуківця» отримуватимуть новонароджені. В місті відбулась чергова нарада по програмі розвитку української мови

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 77

 

У Кременчуці триває обговорення розвитку українізації мовного середовища. Робоча група обговорювала пункти міської комплексної програми по популяризації та вкоріненню української мови в навчальній, культурній, публічній та комунальній сферах міста

Сьогодні, 2 грудня, у читальному залі Дитячої бібліотеки на вулиці Соборній відбулося чергове засідання робочої групи з підготовки міської програми по розвитку та популяризації української мови. Присутні обговорили пункти, за якими діятиме дана програма, сфери, на які її треба розповсюдити і які установи варто залучити.

 

Місце головного спікера займала Зінаїда Проценко — депутатка міської ради. До обговорення також залучились представники органів місцевого самоврядування, освітніх установ, громадських організацій та молодіжної спільноти. 

 

Присутні наголошували на важливості даної програми, активно вносили пропозиції та правки, обговорювали ймовірний бюджет і замилислювались про те, як в майбутньому контролюватимуться нововведення.

Серед обговорених сфер (на які має розповсюджуватись програма) згадували спорт, освітні заклади, комунальні підприємста, музеї, не пропустили й пологові будинки та сімʼї з новонародженими немовлятами, звучала ідея про вручення «першої книжки кременчуківця» з адаптованими історіями українською мовою для дітей, при виписці з пологового, адже мову ми вивчаємо з народження.

Нагадаємо, на минулому засіданні учасники обговорили ключові напрями, на яких зосереджуватимуться упродовж наступних років.

Автор: Катерина Животовська
Теги: українська мова робоча група обговорення
