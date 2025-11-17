«Російська — мова маргіналу»: у Кременчуці обговорили проєкт міської програми розвитку української мови

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 214

У місті триває підготовка комплексної програми, що має забезпечити формування стійкого україномовного середовища в освіті, культурі, комунальних службах та публічній сфері. Під час чергового обговорення обоча група окреслила подальші кроки її створення

Сьогодні, 17 листопада, у стінах Кременчуцької міськради відбулося чергове засідання робочої групи з підготовки міської програми розвитку та популяризації української мови. Учасники обговорили пропозиції та окреслили ключові напрями, на яких зосереджуватимуться упродовж наступних років.

Головувала на засіданні депутатка міськради Зінаїда Проценко, а зі словом перед присутніми виступили:

Леся Крупіна, директорка Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії;

Сергій Сиротенко, представник Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови;

Олексанр Ющенко, депутат Кременчуцької міськради, власник кав’ярні-книгарні «Крапля»;

Іван Балацький, ветеран війни, завідувач відділення «Сервісний офіс у справах ветеранів» Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Турбота»;

Ангеліна, голова студентської ради Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії;

Світлана Терещенко, засновниця Асоціації української культури в Італії «Борисфен»;

Артем Ряса, громадський активіст.

Представники органів місцевого самоврядування, освітніх установ, громадських організацій та молодіжних спільнот підкреслили, що програма є важливим інструментом формування цілісного україномовного середовища в місті. Документ передбачає комплекс заходів у сферах освіти, культури, спорту, транспорту, публічних комунікацій та побутового спілкування.

Окрему увагу зосередили на важливості системної інформаційної роботи, моніторингу дотримання мовного законодавства, створенні умов для вивчення української мови дорослими та поширенні якісного україномовного контенту.

Представник Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови Сергій Сиротенко долучився до засідання онлайн.

Він відзначив креативність підходів, запропонованих у Кременчуці, та наголосив, що місцева програма має узгоджуватися з державною політикою та враховувати умови воєнного стану, у яких функціонування української мови є елементом національної безпеки.

Певні напрацювання презентувала й студентка гуманітарно-технологічної академії Ангеліна, яка входить до складу мовного гурту «Рутенія».

Дівчина розповіла, що разом з іншими студентами проводила моніторинг мовної ситуації в закладі освіти, готувала інформаційні матеріали, брала участь у просвітницьких акціях та ініціювала впровадження мовних практик, зокрема «мовних п’ятихвилинок».

Під час обговорення піднімалися й питання впливу мовного середовища на військових, що повертаються з фронту, та важливості взаємної поваги й свідомого переходу на українську в повсякденній комунікації.

Зокрема, ветеран війни Іван Балацький наголосив, що нині російська вважається мовою маргіналу, а молодь все більше і більше починає переходити на українську.

Учасники засідання наголосили, що проєкт програми ще потребує технічного доопрацювання, але вже містить комплексне бачення створення в місті стійкого україномовного простору. Після завершення роботи документ планують винести на розгляд міської ради.

Нагадаємо, на початку року у Кременчуці представники громадського суспільства створили комітет із захисту української мови.