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У Кременчуці представники громадського суспільства створили комітет із захисту української мови

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 132

 

Організаційне засідання щодо створення комітету відбулося сьогодні в приміщенні ГО «АТО-Майдан Кременчук»

У Кременчуці за громадської ініціативи створено комітет із захисту української мови. Організаційне засідання щодо створення комітету відбулося сьогодні, 4 березня, в приміщенні ГО «АТО-Майдан Кременчук». До складу комітету увійшли керівники та представники декількох місцевих громадських організацій. Це:

  • голова ГО «Товариство Української мови» Пилип Божик – наразі пенсіонер, колишній завідувач реанімаційного відділення 3-ї міської лікарні;
  • голова ГО «Просвіта» Людмила Комар - старша викладачка кафедри соціальної роботи та мовної підготовки Придніпровського інституту «Міжрегіональної Академії Управління Персоналом»;
  • членкиня ГО «Пласт» Вікторія Латишева - декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук КрНУ;
  • голова ГО «Простір Полум'я» Анатолій Куліш – священнослужитель;
  • голова ветеранської ГО «АТО-Майдан Кременчук» Леонід Харченко - військовослужбовець, радник міського голови з питань ветеранської політики на громадських засадах;
  • голова ветеранської ГО «Фізкультурно-оздоровчий клуб «Кремінь-АТО» Сергій Полюхович – військовослужбовець;
  • керівник ініціативної групи «За чистий Кременчук» Анна Бутова.

Завданням комітету визначено розробку міської Програми з захисту української мови відповідно до закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та «Програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Полтавській області на 2025 – 2030 роки», затвердженої Полтавською обласною радою 3 грудня 2024 року.

Головою комітету із захисту української мови обрано Анну Бутову.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 16 липня 2019 року набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Він закріплює, що єдиною державною мовою в Україні є українська – і вона обов’язкова для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави. 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: radiosvoboda
Теги: українська мова захист мова Кременчук
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