У Кременчуці представники громадського суспільства створили комітет із захисту української мови

Організаційне засідання щодо створення комітету відбулося сьогодні в приміщенні ГО «АТО-Майдан Кременчук»
У Кременчуці за громадської ініціативи створено комітет із захисту української мови. Організаційне засідання щодо створення комітету відбулося сьогодні, 4 березня, в приміщенні ГО «АТО-Майдан Кременчук». До складу комітету увійшли керівники та представники декількох місцевих громадських організацій. Це:
Завданням комітету визначено розробку міської Програми з захисту української мови відповідно до закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та «Програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Полтавській області на 2025 – 2030 роки», затвердженої Полтавською обласною радою 3 грудня 2024 року.
Головою комітету із захисту української мови обрано Анну Бутову.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 16 липня 2019 року набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Він закріплює, що єдиною державною мовою в Україні є українська – і вона обов’язкова для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави.
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