Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Сьогодні, 20:02 Переглядів: 308

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У середу, 5 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00

  • вул. Дмитра Демидюка, 7-42
  • вул. Євгена Коновальця, 52-70
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
  • вул. Махоркова, 9/1-24А, 17А, 31, 35
  • пров. Олександра Герцена, 3-9Б
  • пров. Прорізний, 17-37
  • вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13.

З 8.00 до 17.00

  • б-р Українського відродження, 7, 11, 13, 15
  • вул. Басейна, 23, 33-42
  • вул. Батуринська, 20/20-29
  • пров. Веселий, 10
  • пров. Військовий, 1/12, 3, 3А, 10/50, 16, 18
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 7, 10, 15, 46/1-83
  • пров. Володимира Кисельова, 29/2
  • вул. Дмитра Демидюка, 27/26-42
  • вул. Євгена Коновальця, 52-70
  • вул. Єднання України, 14/35
  • вул. Європейська, 77, 77А, 85
  • вул. Гірська, 10/51, 11
  • пр-д Георгія Петька, 21А
  • вул. Івана Франка, 29 33
  • пр-д Івана Торубари, 4-19/2
  • вул. Кавказька, 32-59
  • вул. Київська, 64-80, 121
  • вул. Лебедина, 2, 4, 6
  • пр-д Лебединий, 1, 4
  • просп. Лесі Українки, 18
  • пр-д Людмили Корабліної, 19
  • вул. Миколаївська, 1А-12
  • вул. Миколи Пирогова, 7-34/125
  • вул. Миру, 13-37
  • вул. Небесної Сотні, 4/1,6/20
  • вул. Новоіванівська, 2/25-28
  • вул. Олеся Гончара, 62А-81
  • вул. Петра Калнишевського, 13А, 37, 39, 43
  • вул. Перекопська, 40
  • вул. Піщана, 3-12/16
  • пров. Прорізний, 17-37
  • вул. Редутна, 94
  • вул. Соломії Крушельницької, 19-63
  • вул. Сумська, 74-107/14
  • вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13
  • вул. Червона Гірка, 1-37А
  • вул. Черкаська, 15
  • вул. Чередницька, 93-120
  • вул. Шевченка, 15-19/3.

З 8.00 до 19.00

  • с. Соснівка.

З 8.00 до 20.00

  • вул. Горліса-Горського, 3А, 3Б, 7, 8
  • пров. Веселий, 10
  • вул. Івана Франка, 29 33
  • вул. Київська, 64-80, 121
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки
  • просп. Полтавський, 277-281
  • с. Придніпрянське
  • вул. Перекопська, 40
  • туп. Урожайний, 2
  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго планові відключення
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