Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 20:02
Переглядів: 308
Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У середу, 5 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 5.30 до 18.00
- вул. Дмитра Демидюка, 7-42
- вул. Євгена Коновальця, 52-70
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Махоркова, 9/1-24А, 17А, 31, 35
- пров. Олександра Герцена, 3-9Б
- пров. Прорізний, 17-37
- вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13.
З 8.00 до 17.00
- б-р Українського відродження, 7, 11, 13, 15
- вул. Басейна, 23, 33-42
- вул. Батуринська, 20/20-29
- пров. Веселий, 10
- пров. Військовий, 1/12, 3, 3А, 10/50, 16, 18
- вул. В’ячеслава Чорновола, 7, 10, 15, 46/1-83
- пров. Володимира Кисельова, 29/2
- вул. Дмитра Демидюка, 27/26-42
- вул. Євгена Коновальця, 52-70
- вул. Єднання України, 14/35
- вул. Європейська, 77, 77А, 85
- вул. Гірська, 10/51, 11
- пр-д Георгія Петька, 21А
- вул. Івана Франка, 29 33
- пр-д Івана Торубари, 4-19/2
- вул. Кавказька, 32-59
- вул. Київська, 64-80, 121
- вул. Лебедина, 2, 4, 6
- пр-д Лебединий, 1, 4
- просп. Лесі Українки, 18
- пр-д Людмили Корабліної, 19
- вул. Миколаївська, 1А-12
- вул. Миколи Пирогова, 7-34/125
- вул. Миру, 13-37
- вул. Небесної Сотні, 4/1,6/20
- вул. Новоіванівська, 2/25-28
- вул. Олеся Гончара, 62А-81
- вул. Петра Калнишевського, 13А, 37, 39, 43
- вул. Перекопська, 40
- вул. Піщана, 3-12/16
- пров. Прорізний, 17-37
- вул. Редутна, 94
- вул. Соломії Крушельницької, 19-63
- вул. Сумська, 74-107/14
- вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13
- вул. Червона Гірка, 1-37А
- вул. Черкаська, 15
- вул. Чередницька, 93-120
- вул. Шевченка, 15-19/3.
З 8.00 до 19.00
З 8.00 до 20.00
- вул. Горліса-Горського, 3А, 3Б, 7, 8
- пров. Веселий, 10
- вул. Івана Франка, 29 33
- вул. Київська, 64-80, 121
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки
- просп. Полтавський, 277-281
- с. Придніпрянське
- вул. Перекопська, 40
- туп. Урожайний, 2
- вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.