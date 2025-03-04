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Нагородження за знання та актив: кращим студентам та учням Кременчука вручили картки зі стипендіями міської ради

Сьогодні, 19:45 Переглядів: 171

 

Традиційно стипендії отримуватимуть 26 студентів вишів та 8 учнів законів профтехосвіти

Сьогодні, 4 березня, кращим студентам закладів вищої освіти та учням закладів профтехосвіти Кременчука вручили банківські картки для нарахування стипендій міської ради.

 
Традиційно стипендії отримуватимуть 34 учні — 26 студентів закладів вищої освіти та 8 учнів закладів профтехосвіти. Стипендіатів розділили порівну: 13 студентів та 4 учнів відзначили за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі, інших — за активну участь у громадському житті навчального закладу та міста.

Не змінилася і сума стипендій — 2000 грн для студентів та 1300 грн для учнів.

 
На початку заходу міський голова Віталій Малецький, як завжди, поспілкувався із молоддю. Стипендіати розповіли, куди вони планують витратити ці кошти. Серед найпопулярніших варіантів — саморозвиток, відпочинок, інвестиції та волонтерство.

Обговорили також і питання у місті, які хвилюють студентів. Серед найпопулярніших — транспортні питання, ситуації з укриттями в закладах освіти, озеленення та благоустрій. Віталій Малецький сказав, що він узяв усі питання до уваги і намагатиметься посприяти їх вирішенню.

Фото: Яна Гудзь

Отримуватимуть стипендію міськради учні та студенти протягом п’яти місяців — із лютого до червня.

Нагадаємо, у жовтні минулого року стипендії міськради отримали так само 34 учні та студенти. Тоді вони так само поділилися планами, куди витратять кошти.


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Автор: Яна Гудзь Фото: Яна Гудзь
Теги: освіта стипендія міськради стипендії учні студенти нагородження
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