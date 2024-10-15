Науковці та активісти: у Кременчуцькій міськраді відзначили кращих студентів та учнів стипендіями міського голови

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 237

Студенти розповіли, за що стипендії отримали, а також поділилися планами, куди кошти витратять

Сьогодні, 15 жовтня, у стінах Кременчуцької міської ради кращі студенти закладів вищої освіти та учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти отримали сертифікати та банківські картки для нарахування стипендій від міського голови.

Нагороджували молодь за двома напрямками — за навчання та наукову роботу, а також за активну участь у житті закладів освіти.

Усього стипендії отримали 34 студенти: 26 із вишів — 13 за навчання і 13 за актив, а також 8 учнів із училищ — 4 за навчання та 4 за активну діяльність.

Вручали сертифікати картки для стипендій міський голова Кременчука Віталій Малецький та його заступник Руслан Проценко.

— У Кременчуці стипендії від міської ради почали надавати із 1998 року. Її сума тоді була 50 гривень. Я у той час в університеті навчався, але у мене цієї стипендії не було, — розповідає міський голова. — Цю стипендію тоді отримував лише один студент із вишу. А я хоч і добре навчався, проте більше займався активною діяльністю.

Нині ж розмір стипендії для студентів закладів вищої освіти сягає 2000 грн, а для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти — 1300 грн.

Вручення сертифікатів розпочалося у сесійній залі, проте повітряна тривога змусила перенести нагородження в укриття міської ради.

Традиційно Віталій Малецький запитував у кожного зі стипендіатів, на що вони планують кошти витратити. Серед найпопулярніших відповідей були саморозвиток, курси англійської мови та курси водіння, купівля книг та благодійність, а також заощадження коштів на подальше навчання і навіть на купівлю майбутньої квартири.

Також мер Кременчука поцікавився у молоді, які проблемні питання у місті їх турбують, та пообіцяв подумати, як це можна вирішити.

Нагадаємо, у першому півріччі 2024 року стипендії від міськради отримували 34 студенти.