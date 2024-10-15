Загиблому бійцеві із Горішніх Плавнів присвоїли державну нагороду

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Полеглого у бою за Україну військовослужбовця із Горішніх Плавнів, молодшого сержанта Андрія Оніщенка посмертно нагородили орденом «За мужність» III ступеня. Відповідний Указ Президент України Володимир Зеленський підписав 14 жовтня 2024 року.

Народився Андрій у Запорізькій області, після школи навчався у Запорізькому професійно-технічному училищі, здобув професію електрогазозварювальника. Потім працював на підприємствах Запоріжжя. У 2018-2020 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України, а далі лишився служити за контрактом. З перших днів повномасштабного вторгнення Андрій став на захист Батьківщини.

2 вересня 2022 року під час бойових дій, виявивши мужність і стійкість, солдат ЗСУ Андрій Оніщенко загинув у селі Нововознесенське Херсонської області.

Протягом майже двох років військового вважали зниклим безвісти. Поховати бійця вдалося лише весною — 29 травня 2024 року його поховали з почестями у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Нагадаємо, нещодавно орденом «За мужність» III ступеня посмертно нагородили військовослужбовця із Горішніх Плавнів Антона Однокоза.