Полеглого на війні захисника із Горішніх Плавнів удостоїли державної нагороди

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Загинув Антон Однокоз у червні цього року на Херсонщині

Полеглого у бою за Україну військовослужбовця із Горішніх Плавнів, старшого солдата Антона Однокоза посмертно нагородили орденом «За мужність» III ступеня. Відповідний Указ Президент України Володимир Зеленський підписав 30 вересня 2024 року.

Народився військовий у Горішніх Плавнях. Після навчання та строкової служби у лавах Національній гвардії України працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті, потім у воєнізованій гірничо-рятувальній частині Державної служби надзвичайних ситуацій України.

На захист України тсав із перших днів повномасштабного вторгнення - 9 березня 2022 року. У квітні 2023 року пройшов спеціальну військову підготовку в Німеччині.

8 червня 2024 року під час виконання бойового завдання, вірний військовій присязі, гранатометник розвідувальної роти старший солдат Збройних Сил України Антон Однокоз героїчно загинув на острові Козацький у Херсонській області.

Нагадаємо, нещодавно орденом «За мужність» III ступеня посмертно нагородили військовослужбовця із Горішніх Плавнів Андрія Петренка.