Кабмін ввів нову умову для купівлі-продажу авто, яка перекриє схему ухилення від сплати податків

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Під час продажу автівок став обов’язковим документ про їх вартість

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка вдосконалює процедуру комісійної торгівлі транспортними засобами.

Тепер під час продажу транспортних засобів торгівельними організаціями знадобиться довідка, яка підтверджує вартість автівки. Раніше продаж транспортних засобів здійснювався на основі вартості «зі слів продавця».

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Нова умова купівлі-продажу має усунути поширену практику визначення вартості автомобіля зі слів продавця, яка дозволяє зменшити податкові платежі під час продажу авто.

— Наприклад, якщо людина продає другий у році легковий транспортний засіб у сервісному центрі МВС, то з наявністю довідки про середню ринкову вартість його оцінять у 450 000 грн, і податок у 5% становитиме 22 500 грн. Натомість торгівельна організація оцінює не на основі офіційного документа, а «зі слів продавця», наприклад 15 000 грн, і сплачує податок 750 грн. Причому вартість автомобіля преміумкласу за 15 000 грн — це не алегорія, а реальність. На жаль, — пояснив причину нововведення заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

Він навів приклад вристання схеми зниження податків під час продажу автівок — нещодавно на облік був поставлений автомобіль Tesla Model 3 2022 року за 10 000 грн. Однак реальна середня ринкова ціна такого автомобіля складає 917 083 грн.

У прес-службі МВС нагадують, що в Україні продаж другого та наступного автомобіля обкладається податком на прибуток.

— Для легкових автомобілів реалізація першого транспортного засобу впродовж року здійснюється без податку, другого — 5% від вартості автівки, третього та більше — 18%. Для вантажних автомобілів — продаж першого і другого 5% від вартості, третього і наступних — 18%, — зазначають в МВС.

Станом на серпень цього року в Україні функціонує понад 3500 суб’єктів, які здійснюють торгівлю транспортними засобами. За минулий рік через торгівельні організації реалізовано 470 000 автомобілів.

Середню ринкову вартість транспортного засобу можна перевірити на сайті Міністерства економіки України.

— Реалізація нової постанови уряду збільшить надходження до державного бюджету України та утвердить справедливий підхід до здійснення господарської діяльності з продажу транспортних засобів, — резюмували в МВС.

Окрім запровадження обов'язкового документа щодо визначення вартості автівок, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №9083, який передбачає скасування вимоги додаткової реєстрації авто на торгівельну організацію. Це суттєво спрощує роботу компаній, які займаються продажем вживаних автомобілів, оскільки раніше їм доводилося реєструвати авто на себе перед тим, як його продати новому власнику. Цей законопроєкт націлений на виведення з тіні ринку вживаних автомобілів. До повномасштабної війни обсяг цього ринку становив 1,7 млн автівок на рік, а у 2023 році зменшився до 780 тисяч. Очікується, що у 2024 році цей ринок зросте до 1,5 млн автомобілів.