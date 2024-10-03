Кабмін ввів нову умову для купівлі-продажу авто, яка перекриє схему ухилення від сплати податків

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка вдосконалює процедуру комісійної торгівлі транспортними засобами.
Тепер під час продажу транспортних засобів торгівельними організаціями знадобиться довідка, яка підтверджує вартість автівки. Раніше продаж транспортних засобів здійснювався на основі вартості «зі слів продавця».
Про це повідомляє прес-служба МВС.
Нова умова купівлі-продажу має усунути поширену практику визначення вартості автомобіля зі слів продавця, яка дозволяє зменшити податкові платежі під час продажу авто.
Він навів приклад вристання схеми зниження податків під час продажу автівок — нещодавно на облік був поставлений автомобіль Tesla Model 3 2022 року за 10 000 грн. Однак реальна середня ринкова ціна такого автомобіля складає 917 083 грн.
У прес-службі МВС нагадують, що в Україні продаж другого та наступного автомобіля обкладається податком на прибуток.
Станом на серпень цього року в Україні функціонує понад 3500 суб’єктів, які здійснюють торгівлю транспортними засобами. За минулий рік через торгівельні організації реалізовано 470 000 автомобілів.
Середню ринкову вартість транспортного засобу можна перевірити на сайті Міністерства економіки України.
Окрім запровадження обов'язкового документа щодо визначення вартості автівок, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №9083, який передбачає скасування вимоги додаткової реєстрації авто на торгівельну організацію. Це суттєво спрощує роботу компаній, які займаються продажем вживаних автомобілів, оскільки раніше їм доводилося реєструвати авто на себе перед тим, як його продати новому власнику. Цей законопроєкт націлений на виведення з тіні ринку вживаних автомобілів. До повномасштабної війни обсяг цього ринку становив 1,7 млн автівок на рік, а у 2023 році зменшився до 780 тисяч. Очікується, що у 2024 році цей ринок зросте до 1,5 млн автомобілів.
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