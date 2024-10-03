Уночі Росія атакувала Україну 105 «Шахедами» — протиповітряні бої тривали у 15 областях, зокрема й над Полтавщиною

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У результаті протиповітряного бою збили 78 ударних БпЛА, ще 23 «Шахеда» подавили засобами РЕБ

У ніч на 3 жовтня росіяни атакували Україну «Шахедами». Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 105 російських БпЛА, які запустили з Орла, Приморсько-Ахтарська, Курська (РФ) та мису Чауда (Крим).

До відбиття повітряного нападу ворога залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збили 78 російських ударних БпЛА типу Shahed у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

— Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, 23 ворожі БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ, — йдеться у повідомленні.