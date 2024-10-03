Полтавщину атакували десятки російських БпЛА: на Кременчуччині уламками пошкодили будинок та дитсадок

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 87

В ніч на 3 жовтня Полтавщину атакували десятки російських БпЛА. Повітряна тривога тривала майже 12 годин. Про це повідомляє у своєму Телеграм-каналі начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

— Обійшлося без постраждалих серед людей. Уламками безпілотників пошкодило шість будівель комерційного призначення у Лубенському районі. У Кременчуцькому районі уламками пошкоджено покрівлю господарської споруди, скління в житловому будинку та дитячому садочку, — написав він.

Нагадаємо, минулої ночі Україну атакували 105 російських БпЛА типу Shahed. Протиповітряні бої тривали у 15 областях, зокрема й над Полтавщиною. У результаті протиповітряного бою збили 78 ударних БпЛА, ще 23 «Шахеда» подавили засобами РЕБ.