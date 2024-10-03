Полтавщину атакували десятки російських БпЛА: на Кременчуччині уламками пошкодили будинок та дитсадок

В ніч на 3 жовтня Полтавщину атакували десятки російських БпЛА. Повітряна тривога тривала майже 12 годин. Про це повідомляє у своєму Телеграм-каналі начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Нагадаємо, минулої ночі Україну атакували 105 російських БпЛА типу Shahed. Протиповітряні бої тривали у 15 областях, зокрема й над Полтавщиною. У результаті протиповітряного бою збили 78 ударних БпЛА, ще 23 «Шахеда» подавили засобами РЕБ.
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