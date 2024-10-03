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Як оформити пільгу на оплату житлово-комунальних послуг ветеранам війни — куди звертатися

Сьогодні, 09:37 Переглядів: 135

 

З цього року подати відповідну заяву на призначення пільги можуть члени родини захисника України, а може це зробити й сам ветеран в електронній формі

За призначенням пільг на житлово-комунальні послуги ветеранам війни відтепер не потрібно особисто приходити до відповідних органів. Це можна зробити поштою, або онлайн, або ж подати відповідну заяву на призначення пільги можуть члени родини ветерана.

Раніше згідно із законодавством, щоб оформити пільги на житлово-комунальні послуги, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та членам їхніх сімей потрібно було особисто звернутися до уповноважених органів. Захисники й захисниці України не завжди могли це зробити, адже більшість з них перебуває на фронті або за місцем служби.

Цьогоріч набрав чинності експериментальний проєкт з удосконалення порядку взяття на облік ветеранів війни та надання їм пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, затверджений постановою Кабміну від 27 грудня 2023 року № 1395 «Про реалізацію експериментального проєкту з удосконалення порядку взяття на облік ветеранів війни й надання їм пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу». Він передбачає можливість подати відповідну заяву членам їхніх сімей. Окрім того, замість двох окремих заяв потрібно подати лише одну. Зробити це можна й в електронній формі.

Куди звертатися?

Особисто:

  • до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду, незалежно від місця реєстрації або місця фактичного проживання;
  • до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, територіальних громад;
  • до ЦНАП.

Поштою:

  • надіслати копії документів на поштову адресу Головного управління Пенсійного фонду у вашій області, за місцем проживання.

Через інтернет подати заяву та копії документів

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: пільги Комунальні послуги ветерани заява ПФУ
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