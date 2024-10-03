Як оформити пільгу на оплату житлово-комунальних послуг ветеранам війни — куди звертатися

З цього року подати відповідну заяву на призначення пільги можуть члени родини захисника України, а може це зробити й сам ветеран в електронній формі
За призначенням пільг на житлово-комунальні послуги ветеранам війни відтепер не потрібно особисто приходити до відповідних органів. Це можна зробити поштою, або онлайн, або ж подати відповідну заяву на призначення пільги можуть члени родини ветерана.
Раніше згідно із законодавством, щоб оформити пільги на житлово-комунальні послуги, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та членам їхніх сімей потрібно було особисто звернутися до уповноважених органів. Захисники й захисниці України не завжди могли це зробити, адже більшість з них перебуває на фронті або за місцем служби.
Цьогоріч набрав чинності експериментальний проєкт з удосконалення порядку взяття на облік ветеранів війни та надання їм пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, затверджений постановою Кабміну від 27 грудня 2023 року № 1395 «Про реалізацію експериментального проєкту з удосконалення порядку взяття на облік ветеранів війни й надання їм пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу». Він передбачає можливість подати відповідну заяву членам їхніх сімей. Окрім того, замість двох окремих заяв потрібно подати лише одну. Зробити це можна й в електронній формі.
Куди звертатися?
Особисто:
Поштою:
Через інтернет подати заяву та копії документів
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.