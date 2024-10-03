В мерії Кременчука погрожують прибрати незаконно встановлені гаражі на Соборній

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 226

Власників металевих гаражів запрошують до управління з благоустрою з правовстановлюючими документами

У центрі Кременчука хочуть прибрати металеві гаражі.

На сайті Кременчуцької міської ради управління контролю за станом благоустрою розмістило оголошення, що стосується власників металевих гаражів, які розташовані в районі будинку № 8/18 на вулиці Соборній. Посилаючись на чинні нормативні акти їх запрошують прийти до управління та надати копії документів, що підтверджують правомірність розміщення гаражів.

— Якщо правовстановлюючі документи відсутні, власник зазначеного майна повинен терміново його демонтувати. У разі неявки власника вищевказаного рухомого майна, воно буде демонтоване та евакуйоване в примусовому порядку згідно діючих нормативно-правових документів, — йдеться в оголошенні, підписаному начальником управлінні Володимиром Окунем.