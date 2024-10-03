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Як збивали дрони над Полтавщиною: відео від 17-ї бригади Нацгвардії

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 730

 

Уночі уламки збитих дронів пошкодили і будівлі на Кременчуччині

Цієї ночі Полтавщину атакували російські безпілотники. Бійці 17-ї бригади Національної гвардії України показали відео, як вони збивали повітряні цілі у небі над областю.

Військовослужбовці за допомогою приладів нічного бачення виявили у небі та збили два російські дрони «Shahed 136/131» під час нічної атаки.

У пресслужбі бригади повідомляють, що оборонці змогли виявити безпілотники в умовах повної темряви саме завдяки приладам нічного бачення. Це й дозволило їх ліквідувати та запобігти шкоді для мирного населення.

Нагадаємо, цієї ночі Полтавщину з неба атакували десятки безпілотників. Уламки збитих дронів пошкодили господарську споруду, житловий будинок та дитсадок на Кременчуччині, а також шість будівель у Лубенському районі.

 

Загалом уночі сили ППО в небі над Україною збили 78 зі 105 безпілотників.

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Автор: Яна Гудзь Джерело відео: 17-та бригада НГУ
Теги: дрони безпілотники ППО 17-та бригада НГУ
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