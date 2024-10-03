Учора в області сталися три лісові пожежі: одну з них гасять і досі

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Учора на Полтавщині сталися три лісові пожежі. Про це інформують у ранковому зведенні у пресслужбі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За даними рятувальників, ліси горіли у Великорублівській, Кобеляцькій та Скороходівській громадах.

Близько 10.45 ліс загорівся у селі Гетьманка Великорублівської громади. Вогонь охопив площу близько 5 га лісу. Ліквідовували загоряння шість відділень ДСНС Полтавщини та Великорублівської громади за допомогою 6 машин Полтавської філії ДП «Ліси України». Гасять вогонь рятувальники й сьогодні.

О 12.40 горіла лісова підстилка на площі 0,7 га у селі Орлик Кобеляцької громади. Загасили вогонь лісники без підрозділів ДСНС.

Також близько 15.48 горів ліс у Скороходівській громаді. Згоріла лісова підстилка на площі близько 5 га. Загасили пожежу рятувальники одного відділення 8-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна охорона за допомогою 3 машин Іскрівського лісництва Полтавської філії ДП «Ліси України».

Нагадаємо, днями на Полтавщині пожежа сухостою ледь не призвела до нової лісової пожежі.