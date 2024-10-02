На Полтавщині загоряння сухостою ледь не призвело до чергової лісової пожежі

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Учора, 1 жовтня, внаслідок загоряння сухостою у селі Варварівка Мартинівської громади ледь не згоріли ліс та приватні будинки. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За даними рятувальників, пожежа спалахнула близько 09.04. Ліквідовували загоряння понад 10 годин — загасити вогонь вдалося близько 19.33.

Площа знищеної лісової підстилки — 4,8 га. Площа знищеної сухої трави ще встановлюється.

Попередньо рятувальникам вдалося врятувати 6 прилеглих житлових будинків та розташований поруч лісовий масив.

Гасили вогонь 72 представники особового складу ДСНС за допомогою 12 пожежних машин та 20 лісників і 4 одиниці спецтехніки Полтавської філії ДП «Ліси України».

Нагадаємо, учора на Кременчуччині загорілося торфовище. Гасять пожежу рятувальники й сьогодні.